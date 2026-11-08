SERIE A / La Roma non sbaglia: Sassuolo battuto all’Olimpico

Decidono i dettagli in un match di pura intensità

Serviva una prova di forza, di maturità e soprattutto di carattere, e la Roma non ha tradito le attese del proprio pubblico. Sul manto erboso di un Olimpico gremito e pulsante di passione, i giallorossi superano l’ostacolo Sassuolo al termine di novanta minuti intensi, tattici e a tratti bloccati, confermando la crescita del gruppo e incamerando tre punti d’oro per la rincorsa alle zone nobili della classifica di Serie A.

La gara si è sviluppata sui binari dell’equilibrio fin dalle prime battute. Il Sassuolo, presentatosi nella Capitale con un assetto coraggioso e una linea difensiva molto ordinata, ha provato a chiudere le linee di passaggio per poi pungere in ripartenza, sfruttando la velocità dei suoi esterni. La Roma, dal canto suo, ha mantenuto il controllo del possesso palla per larghi tratti del match, faticando inizialmente a scardinare il muro neroverde, ma mostrando la pazienza delle grandi squadre.

La svolta della partita è arrivata nella ripresa, quando i padroni di casa hanno alzato il ritmo del pressing e l’intensità dei duelli individuali. Le giocate dei singoli hanno fatto la differenza in un match dove gli spazi erano ridottissimi: un’accelerazione fulminea sulla fascia, un cross millimetrico e l’inserimento perfetto in area hanno spiazzato la retroguardia emiliana, sbloccando un punteggio che sembrava inchiodato sullo 0-0. Il Sassuolo ha tentato l’assalto disperato nei minuti finali, gettando il cuore oltre l’ostacolo e costringendo la difesa giallorossa agli straordinari, ma il fortino capitolino ha retto l’urto fino al triplice fischio, blindando una vittoria fondamentale.

A fare la differenza, oltre al cinismo sotto porta, è stata l’organizzazione difensiva della Roma, apparsa solida e concentrata dal primo all’ultimo minuto di gioco. Per il Sassuolo resta il rammarico di una prestazione generosa e di alto livello tattico, che però non è bastata a contenere la superiore caratura tecnica dei giallorossi nei momenti chiave della sfida. La Roma esce dal campo tra gli applausi scroscianti dei suoi tifosi: la strada è ancora lunga, ma tre punti così pesano tantissimo sull’economia del campionato.