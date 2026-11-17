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I numeri Istat di ottobre riportano l’Italia indietro di oltre tre anni. Mentre le Camere cercano le risorse per ritoccare la rivalutazione degli assegni fino a 3.000 euro, il carovita presenta già il conto nelle case degli italiani.

di Piero Fusaglia

C’è una distanza sempre più marcata tra i palazzi in cui si scrivono le leggi di bilancio e le corsie dei supermercati dove ogni giorno si misura la tenuta reale del Paese. A certificarlo, ancora una volta, non sono le polemiche politiche, ma la fredda aritmetica dell’Istat: a ottobre l’inflazione ha toccato il 5,5% su base annua, un picco che l’Italia non registrava dal luglio del 2023.

Non è soltanto un dato statistico da archiviare nelle pagine economiche. È il segnale che l’ondata dei rincari, alimentata dal caro energia e dai beni alimentari, ha ripreso a mordere con forza i bilanci domestici. Quando i prezzi corrono a questo ritmo, ogni ragionamento sulle riforme fiscali o sugli adeguamenti salariali rischia di invecchiare nel giro di poche settimane.

Lo si vede chiaramente osservando il dibattito parlamentare di queste ore attorno alle pensioni del 2027. Nei corridoi di Montecitorio si lavora con fatica per trovare le coperture necessarie a garantire la rivalutazione piena al 100% fino a 3.000 euro lordi mensili, correggendo la stretta iniziale che fermava l’adeguamento all’85% per gli assegni medi. È una battaglia sacrosanta per migliaia di pensionati, anche nelle nostre province laziali, che chiedono di non vedere ulteriormente compresso il valore di una vita di lavoro.

Eppure, guardando ai numeri diffusi dall’istituto di statistica, emerge una verità scomoda: i meccanismi di indicizzazione previsti per gennaio guardano inevitabilmente allo specchietto retrovisore, mentre le famiglie fanno i conti con un’impennata dei costi che avviene qui e ora. Anche se l’emendamento dovesse andare in porto, quei quaranta o cinquanta euro netti in più al mese rischiano di essere assorbiti all’istante dal rincaro delle bollette e dal peso delle addizionali locali.

A pagare il prezzo più alto di questa nuova fiammata inflattiva è ancora una volta quella fascia intermedia di cittadini – lavoratori dipendenti, pensionati, piccole partite Iva – troppo spesso considerata benestante sulla carta dal fisco, ma sempre più fragile nella vita quotidiana.

Il Governo e il Parlamento hanno davanti a sé poco più di un mese per chiudere la Manovra. I dati di ottobre impongono un cambio di passo: non bastano misure tampone o aggiustamenti marginali. Serve una politica economica capace di difendere concretamente il potere d’acquisto, prima che l’aumento dei prezzi trasformi qualsiasi promessa di ripresa in una semplice illusione contabile.