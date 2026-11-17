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“Angelo De Angelis, consigliere comunale di Terracina, è il nuovo commissario della Lega a Priverno. A lui auguriamo di rilanciare il buon lavoro della Lega sul territorio, insieme a tutta la squadra del partito che per questa comunità ha sempre garantito impegno e senso di responsabilità. La provincia di Latina è viva e il partito di Matteo Salvini ha dimostrato determinazione e concretezza, trasformando le attività di Governo in soluzioni per i nostri cittadini. Angelo ha tutto il nostro sostegno e continueremo a supportare la squadra di Priverno come abbiamo sempre fatto, attraverso l’ascolto e il confronto diretto. Congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Così la deputata pontina della Lega Giovanna Miele e il segretario del partito a Latina e in provincia Massimo Moni.