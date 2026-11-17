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Si è svolta oggi a Roma la seconda sessione del Meccanismo di Dialogo Politico tra Italia e Panama, co-presieduta dal Sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri e dal Vice Ministro degli Esteri panamense Carlos Hoyos. L’incontro ha consentito di fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali e di individuare nuove prospettive di collaborazione.

Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento degli scambi commerciali e degli investimenti. In questo quadro, è stata condivisa la volontà di sostenere una maggiore presenza delle imprese italiane nel Paese, anche attraversola partecipazione a fiere internazionali e l’organizzazione di missioni economiche settoriali. Sul fronte della sicurezza, i colloqui hanno approfondito la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e alla corruzione, nell’ambito della diplomazia giuridica italiana. Al centro del confronto le iniziative di formazione e assistenza tecnica promosse dall’Italia attraverso il programma nazionale «Falcone e Borsellino», nonché il rafforzamento della collaborazione tra la Guardia di Finanza e le istituzioni panamensi, comprese quelle doganali.

La riunione ha inoltre permesso di esplorare ulteriori opportunità di collaborazione nei settori culturale, accademico, scientifico e tecnologico. È stata altresì approfondita la prospettiva dei rapporti tra Unione europea e America Latina e Caraibi, alla luce degli accordi recentemente firmati dall’UE con il MERCOSUR e il Messico e delle opportunità offerte dalla Global Gateway Investment Agenda.