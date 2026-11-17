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Si è tenuta stamattina in Commissione Periferie un’audizione sul tema delle esplosioni degli ultimi mesi nel quadrante est della Capitale: presenti Nicola Franco, Presidente del Municipio VI e Francesco Laddaga, Presidente del Municipio VII.

“Ringrazio i Presidenti per questo momento di incontro e confronto con la nostra Commissione. Ci tenevamo a ribadire vicinanza e attenzione a due territori che, come Commissione, abbiamo visitato in più occasioni nel corso delle missioni esterne di questi anni. Abbiamo preso atto delle loro istanze e saremo nuovamente presenti in queste periferie nelle prossime settimane. Bisogna proseguire il percorso di cambiamento E’ stata anche un’occasione importante per valorizzare il grande lavoro portato avanti dalle Forze dell’ordine e di polizia in questi quadranti della città: ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa giunga la gratitudine e l’apprezzamento delle Istituzioni” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (FI), nel corso dell’audizione odierna con i Presidenti dei municipi VI e VII di Roma Capitale, Nicola Franco e Francesco Laddaga.