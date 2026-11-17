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Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato oggi il Vice Premier e Ministro degli Esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popșoi, confermando l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e la volontà italiana di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi, sul piano politico, economico e della sicurezza.

Dall’ottobre 2024, l’Italia fa parte del Moldova Core Group, formato ristretto impegnato a sostenere la sicurezza e la resilienza del Paese. In questo quadro si inserisce la firma di un Memorandum d’Intesa per la collaborazione fra i due Ministeri degli Esteri nel campo della cyberdiplomazia, delle nuove tecnologie e del contrasto alle minacce ibride.

Al centro del colloquio gli sviluppi della guerra in Ucraina, le principali sfide alla sicurezza regionale e il processo di allargamento dell’Unione Europea. Il Ministro Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia al percorso di adesione della Moldova all’UE, sottolineando come il Paese, già candidato all’ingresso nell’Unione, appartenga per storia, cultura e valori alla famiglia europea.

Sul piano economico, i due Ministri hanno sottolineato la crescita dell’interscambio commerciale, che presenta ancora ampi margini di sviluppo. In tema economico, è stata confermata per i prossimi giorni la firma di un accordo sulla promozione e protezione degli investimenti bilaterali (BIT), volta a favorire nuove opportunità per le imprese dei due Paesi.

Un contributo importante al rafforzamento dei legami bilaterali viene anche dalla numerosa comunità moldava residente in Italia, ponte umano, culturale ed economico tra le due società di insediamento storico.