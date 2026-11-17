Stampa / Salva PDF

SEQUESTRATI SEI QUINTALI DI MATERIALE ESPLOSIVO. ARRESTATO IL RESPONSABILE

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina – nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, sotto il costante coordinamento della Procura di Latina, e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – hanno individuato un laboratorio e un deposito clandestino di esplosivi, rispettivamente a Latina e a Veroli, sequestrando, nel complesso, circa sei quintali di «bombe carta» e materiale esplosivo, arrestando un uomo per i reati di produzione e detenzione di esplosivi.

In particolare, le attività – eseguite dal Gruppo della Guardia di finanza di Latina hanno riguardato inizialmente un laboratorio abusivo, dedicato alla produzione e alla conservazione degli ordigni e ricavato nell’autorimessa di una abitazione a Latina.

All’esito della perquisizione dei predetti locali sono stati individuati e sequestrati 1.948 «bombe carta», n. 771 candelotti artigianali, 75 chilogrammi di polvere da sparo già miscelata, per circa mezza tonnellata di materiale esplodente.

Le «bombe carta» rinvenute, oltre ad essere vendute in presenza, venivano commercializzate tramite piattaforme di «e-commerce» e spedite tramite corriere.

Durante le attività sono state, altresì, rinvenute e sequestrati farmaci non autorizzati in Italia e nell’Unione Europea, commercializzati illegalmente online.

Il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione illegale e fabbricazione abusiva di prodotti esplosivi. Al riguardo, il GIP presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto.

La prosecuzione delle attività investigative – svolte anche grazie al supporto dei militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Frosinone – ha consentito di individuare a Veroli un’altra abitazione nella disponibilità dell’indagato, dove sono stati rinvenuti e sottoposto a sequestro ulteriori 95 kg di materiale esplosivo.

Anche tale sequestro è stato convalidato dal competente GIP.

L’operazione della Guardia di finanza di Latina testimonia la continua attenzione del Corpo e della Procura della Repubblica di Latina nello svolgimento delle attività investigative e di presidio economico-finanziario del territorio, al fine di prevenire la diffusione di ordigni ad alto potenziale offensivo e garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si autorizza la comunicazione della nota stampa con la precisazione che, in ossequio al principio di non colpevolezza dell’indagato sino a sentenza definitiva passata in giudicato, i provvedimenti cautelari adottati si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti sopra riportati esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, fanno salvo il giudizio di merito e, eventualmente, del Giudice del Riesame.