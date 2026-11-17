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Educazione finanziaria e dialogo tra generazioni al centro dell’appuntamento del 19 novembre

Giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17:00, presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, si terrà l’incontro “Nonno, insegnami!”, iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Master Series – Non è mai troppo tardi per imparare” promosso dalla Fondazione Tertio Millennio ETS in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e dedicato all’educazione finanziaria degli adulti e degli anziani.

L’evento, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni con il coinvolgimento dell’UNITRE di Ostuni, si propone di valorizzare il ruolo dei nonni e delle persone anziane come importanti punti di riferimento educativi per le nuove generazioni, offrendo strumenti e spunti pratici per trasmettere ai più giovani una corretta cultura del risparmio, della gestione del denaro e della pianificazione finanziaria.

Durante l’incontro saranno affrontati temi di grande attualità e interesse, quali il valore educativo del risparmio, l’importanza della pianificazione, il rapporto tra denaro e responsabilità, il ruolo della paghetta come strumento formativo e le modalità con cui nonni e famiglie possono accompagnare bambini e ragazzi verso una maggiore consapevolezza economica.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’educazione finanziaria non riguardi soltanto gli aspetti tecnici della gestione del denaro, ma rappresenti un’importante occasione di dialogo tra generazioni, favorendo la trasmissione di valori, esperienze e comportamenti responsabili all’interno della famiglia.

«La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni – dichiara il Presidente della banca Dott. Francesco Zaccaria – vive del legame con il territorio e soprattutto con le famiglie che lo compongono. Un ruolo fondamentale nelle famiglie lo rivestono proprio le nonne e i nonni, che spesso si occupano dell’educazione dei nipoti. Proprio a loro è rivolta la giornata di formazione finanziaria che abbiamo organizzato, in modo che abbiano gli strumenti e gli argomenti adatti per esprimere in maniera efficace ai nipoti i corretti comportamenti da adottare con il mondo della finanza. Insegnare ai nipoti a gestire il danaro, a risparmiare e a pianificare non significa solo dare una competenza tecnica. Significa insegnare loro a sognare, a desiderare e a porsi degli obiettivi nella vita.».

«La Fondazione Tertio Millennio – sottolinea il Direttore della Fondazione Tertio Millennio Marco Reggio – ha promosso un percorso di educazione finanziaria per gli over 65. Si tratta di una categoria di persone che da un lato possono essere molto fragili e a rischio truffe, per i quali i risparmi di una vita sono davvero una risorsa preziosa; al tempo stesso possono essere loro stessi maestri di buona finanza insegnando magari ai nipotini un uso responsabile del denaro. Su queste due considerazioni è nato il nostro progetto che trova il contesto ideale nel lavoro di una banca di comunità come la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni».

«L’educazione finanziaria è un percorso che accompagna tutte le età della vita e trova nella famiglia uno spazio prezioso di apprendimento e confronto – dichiara la Direttrice di FEduF Giovanna Boggio Robutti –. Parlare di denaro con i nipoti significa aiutarli a distinguere bisogni e desideri, comprendere il valore dell’attesa e dare concretezza ai propri progetti. I nonni possono mettere a disposizione un patrimonio di esperienze che, nel dialogo con i più giovani, diventa occasione di crescita reciproca. La collaborazione con la Fondazione Tertio Millennio e la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni permette di portare questi temi sul territorio, valorizzando le relazioni familiari come risorsa per diffondere una cultura del risparmio e delle scelte consapevoli».

«Momento positivo e relazionale per l’Unitre di Ostuni la giornata dell’Educazione Finanziaria organizzata in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. Il dialogo intergenerazionale nel mantenere attivi i nostri anziani permette a nonne e nonni non solo di esercitare i più piccoli al calcolo, ma all’ ascolto, alla fiducia, al rispetto e a dare valore al denaro. Per l’educazione finanziaria quali migliori maestri dei nonni, di chi ha visto e vede nel denaro non un fine, ma uno strumento per realizzare progetti, aiutare gli altri, per vivere in serenità – dichiara la Presidente di Unitre Ostuni Milena D’Amore -.

L’appuntamento è rivolto agli iscritti dell’UNITRE, ai Soci e ai clienti della Banca, nonché a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema dell’educazione finanziaria e del ruolo delle relazioni familiari nella trasmissione di competenze e valori.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.