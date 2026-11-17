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Archiviati per ora i congressi, il Direttivo regionale punta su una cabina di regia annunciata da Mario Abbruzzese per preparare le amministrative a Frosinone, Rieti e Viterbo. Alla Pisana il Carroccio difende i propri spazi in Giunta Rocca puntando su liste civiche e radicamento territoriale.

di Piero Fusaglia

C’è un filo rosso che lega le stanze ovattate della Pisana alle piazze dei comuni di provincia, ed è su quel tracciato che la Lega del Lazio ha deciso di giocare la sua partita più importante per i prossimi mesi. Mentre a livello nazionale il dibattito politico resta schiacciato tra i numeri dei sondaggi settimanali e le mediazioni parlamentari sulla Legge di Bilancio, nei territori laziali il Carroccio prova a ribaltare la prospettiva puntando tutto sulla forza dell’organizzazione e sulla concretezza degli amministratori locali.

A tracciare la rotta è stato il Direttivo regionale riunito a Roma, un passaggio politico tutt’altro che formale che segna l’avvio anticipato della campagna per le prossime elezioni amministrative. Nonostante la scelta nazionale di congelare temporaneamente la stagione dei congressi, il responsabile regionale dell’Organizzazione Mario Abbruzzese ha infatti annunciato la nascita di una commissione ad hoc incaricata di selezionare candidature, costruire alleanze e preparare per tempo le sfide nei tre capoluoghi chiave della regione chiamati alle urne: Frosinone, Rieti e Viterbo. Un lavoro di riorganizzazione capillare che tocca anche i singoli centri delle province, come conferma la nomina del consigliere comunale di Terracina Angelo De Angelis a nuovo commissario del partito a Priverno.

Alla base di questa rinnovata intraprendenza c’è un risultato organizzativo che i dirigenti laziali rivendicano con soddisfazione: per il secondo anno consecutivo il Lazio si conferma la prima regione d’Italia per numero di iscritti al partito. Un patrimonio di militanti e quadri locali che la Lega vuole ora mettere a frutto affiancando al simbolo tradizionale l’apertura a liste civiche radicate nei comuni, così da intercettare energie nuove e consolidare la leadership all’interno del centrodestra.

Questa spinta territoriale cammina in parallelo con il lavoro istituzionale in Regione. Dentro la Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca — impegnata in queste settimane nella definizione della manovra economica e del taglio dell’Irpef per i ceti medi — la delegazione leghista difende con determinazione il proprio peso politico, rivendicando risultati tangibili sulle politiche sociali, sui trasporti e sul sostegno alle imprese locali, pur in una coalizione dove la dialettica tra gli alleati resta sempre molto vivace.

Per il movimento di Matteo Salvini il banco di prova laziale assume dunque un valore strategico. Dimostrare di saper esprimere classi dirigenti credibili e sindaci radicati nei comuni rappresenta oggi la risposta più efficace alle turbolenze romane. Perché, come insegna da sempre la storia della politica locale, il consenso vero non si misura soltanto negli studi televisivi, ma nella capacità di dare risposte quotidiane alle comunità del territorio.