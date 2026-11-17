L’ultima fotografia settimanale dell’istituto Swg per il Tg La7 segnala una lieve flessione congiunta di Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’alleanza progressista difende la testa delle intenzioni di voto, mentre nel campo conservatore pesa la concorrenza interna.
di Piero Fusaglia
C’è un logorio sottile che accompagna quasi sempre le settimane più calde della Legge di Bilancio, quando le promesse della campagna elettorale si scontrano con la rigidità dei conti pubblici. È esattamente questo il clima che emerge dall’ultima rilevazione politica diffusa da Swg per il Tg La7 il 16 novembre 2026, un barometro che segnala un piccolo passo indietro per i due pilastri principali dell’esecutivo e conferma il vantaggio aritmetico del cosiddetto campo largo.
A cedere complessivamente mezzo punto percentuale sono proprio Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni arretra di tre decimi fermandosi al 28,6%: un dato che lo mantiene ampiamente al vertice della classifica nazionale, ma che conferma come le scelte economiche della manovra comportino inevitabilmente qualche frizione con una parte dell’elettorato. Segno meno anche per gli azzurri di Antonio Tajani, che scivolano dello 0,2% attestandosi al 7,1%.
Dentro questo quadro si muove con evidente fatica la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,7%. Nonostante il forte attivismo mediatico degli ultimi giorni – a partire dalla nuova offensiva sul fronte previdenziale e dal rilancio di Quota 64 – il Carroccio non riesce a trovare lo spunto per risalire la china, schiacciato nella tenaglia tra l’egemonia di Meloni e la spinta di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che al 5,8% si colloca un decimale più avanti diventando un fattore aritmetico imprescindibile per gli equilibri della coalizione. Completa la fotografia del polo conservatore Noi Moderati, in lieve crescita all’1,1% (+0,1%). Sommando tutte le forze, il centrodestra si ferma così al 43,6%, perdendo quattro decimi rispetto a sette giorni fa.
Sull’altro versante, l’alleanza progressista conserva la leadership complessiva al 44,9%, pur senza registrare balzi in avanti significativi. Il Partito Democratico di Elly Schlein lima appena un decimale scendendo al 20,7%, così come il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, rilevato al 12,5% (-0,1%). Rimane immobile al 6,2% Alleanza Verdi e Sinistra, mentre arrivano piccoli segnali positivi dalle componenti più centriste: Italia Viva sale al 2,4% (+0,2%) e +Europa tocca l’1,3% (+0,1%). Più defilata, fuori dallo schieramento principale, Azione di Carlo Calenda al 3,1%.
Al di là delle singole variazioni decimali, la lettura politica di questa rilevazione è piuttosto lineare: con oltre un punto percentuale di ritardo rispetto allo schieramento avversario, la maggioranza paga oggi soprattutto la frammentazione della propria area di riferimento. Una dinamica che rende ogni passaggio parlamentare da qui a fine anno non soltanto una questione di bilancio, ma un delicato test di tenuta politica.