Siberia, il mistero del laboratorio della peste: muore scienziata

La regione russa di Irkutsk, nella Siberia orientale, si trova al centro di un complesso caso di cronaca internazionale che ha attivato i protocolli di massima allerta biologica. La scomparsa di Darya Shipilova, una tecnica di laboratorio di ventotto anni impiegata presso l’Istituto di ricerca scientifica anti-peste locale, ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla sicurezza delle installazioni mediche e al potenziale rilascio di agenti infettivi ad alta pericolosità. La giovane è deceduta a causa di una forma di polmonite fulminea pochi giorni dopo il suo ricovero d’urgenza in terapia intensiva, dove era stata posta sotto ventilazione meccanica.

Secondo le ricostruzioni fornite dalle testate giornalistiche indipendenti e dalle prime indagini sul campo, l’origine del contagio risalirebbe a un incidente professionale verificatosi il venticinque settembre. La ricercatrice avrebbe riferito ai medici di aver rotto accidentalmente una provetta contenente campioni biologici vivi del batterio Yersinia pestis, l’agente patogeno responsabile della peste polmonare, la variante più aggressiva e temibile della malattia in quanto capace di trasmettersi direttamente da persona a persona per via aerea. In seguito all’accaduto, le autorità locali hanno disposto l’isolamento forzato e la quarantena cautelativa per circa duecento persone identificate come contatti diretti o indiretti della vittima, bloccando preventivamente alcune strutture sanitarie della zona.

Il Cremlino e il ministero della Salute russo mantengono una linea di estrema cautela e prudenza istituzionale. La versione ufficiale diffusa dai bollettini statali e dalle agenzie sanitarie parla provvisoriamente di un decesso causato da una polmonite di origine eziologica indeterminata, assicurando che la situazione epidemiologica generale sul territorio siberiano è del tutto stabile e monitorata dagli organismi di vigilanza. Nonostante le rassicurazioni di Mosca, l’evoluzione del caso viene seguita con la massima attenzione dalle intelligence internazionali: sia la Casa Bianca che la Commissione Europea sono in contatto con i propri centri di controllo delle malattie per analizzare i report medici e valutare i reali rischi per la sicurezza sanitaria globale.