Servizi educativi comunali per l’infanzia: i nidi “Sabin”, “Ciancarelli” e la sezione primavera di Quattro Strade hanno celebrato la Giornata dei Nonni

L’Assessore alle Politiche sociali, Giovanna Palomba, esprime soddisfazione per sinergia che sta caratterizzando i servizi educativi comunali per l’infanzia, un modello che vede il Nido Comunale “A.B. Sabin” a gestione diretta affiancato dal Nido Comunale “Valentina Ciancarelli” e dalla sezione primavera di Quattro Strade, questi ultimi gestiti in concessione attraverso la collaborazione con la cooperativa sociale Il Giglio e Be Human.

“Elemento centrale e qualificante di questo percorso è il lavoro fianco a fianco tra il coordinatore pedagogico dei nidi comunali e il coordinatore pedagogico della cooperativa – spiega l’Assessore Giovanna Palomba– Grazie a questa stretta collaborazione d’equipe e al supporto costante degli staff educativi all’interno delle singole strutture, si garantisce un’offerta formativa coesa, qualificata e di altissimo livello per le famiglie del territorio. La forza di questa visione condivisa e coordinata si è tradotta nei giorni scorsi anche in un momento di festa con i servizi educativi che hanno aperto le porte in occasione della Festa dei Nonni, offrendo ai bambini un momento speciale di incontro, unione e profondo valore affettivo con le figure di riferimento più importanti per la loro crescita. Il successo di questa giornata e la qualità del lavoro che stiamo portando avanti confermano la bontà della scelta di puntare su una sinergia forte e strutturata, valorizzando pienamente anche il prezioso contributo della cooperativa sociale che opera in stretta sintonia con l’Amministrazione – conclude l’Assessore Palomba — Desidero esprimere un ringraziamento speciale al coordinatore pedagogico dei nidi comunali e al coordinatore pedagogico della cooperativa, insieme a tutti gli staff del gruppo educativo. È grazie al loro impegno quotidiano, al coordinamento costante e alla passione che anima il loro lavoro se riusciamo a costruire non solo servizi d’eccellenza, ma comunità educative accoglienti e luoghi di vera crescita per i nostri bambini”.