CRIMINALITÀ PREDATORIA: “CALZATE” FURTIVE, RAPINE IN STRADA, AUTO E NEGOZI NEL MIRINO

. 6 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO

Interventi lampo, escamotage per passare inosservati e tentativi neutralizzati sul nascere sono alcune delle traiettorie della criminalità predatoria neutralizzate dalla Polizia di Stato nella Capitale, che nelle ultime ore, ha arrestato sei persone che sono ora gravemente indiziate, a diverso titolo tra loro, di reati che spaziano dal tentato furto alla rapina aggravata.

A finire per primo nel mirino degli agenti del I Distretto di P.S. Trevi-Campo Marzio è stato un ladro di calzature, che, indossando la refurtiva come un ordinario cliente, avrebbe tentato di guadagnarsi il bottino rapidamente confondendo le tracce.

Entrato nel negozio indossando un paio di sandali, l’uomo, cinquantasettenne di origini moldave, avrebbe raggiunto il reparto maschile per sostituirle con delle sneakers dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio. Il cambio di calzature, studiato per oltrepassare le casse senza pagare, non è però sfuggito all’addetto alla vigilanza, che ha immediatamente allertato l’ 1 1 2 (N.U.E.).

L’uomo è stato bloccato dagli agenti ed arrestato per furto aggravato. All’interno dello zaino che aveva al seguito sono stati altresì rinvenuti un paio di pantaloni sottratti al medesimo esercizio commerciale.

Sempre nel centro storico, gli agenti hanno neutralizzato in flagranza l’azione di un giovane, che, dopo aver individuato la vittima in un coetaneo, lo avrebbe seguito per poi puntargli alla gola un coltello per rapinarlo di una collana. L’intervento dei poliziotti ha interrotto l’azione ed innescato una breve colluttazione, al termine della quale il ventenne marocchino è stato bloccato ed arrestato. È ora gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In zona Torpignattara, invece, gli agenti hanno sorpreso in flagranza un quarantaduenne tunisino mentre, armato di un cacciavite, cercava di armeggiare nei pressi di un veicolo per guadagnarsi l’accesso all’abitacolo. Per lui è scattato l’arresto per tentato furto aggravato.

Segue il quadro degli interventi un tentativo di furto in una mensa nel quartiere Collatino. Un uomo, sorpreso mentre cercava di asportare alcuni generi alimentari, è ora in manette.

Sono gravemente indiziati del reato di furto aggravato, infine, due uomini sorpresi rispettivamente a Centocelle ed in zona Tuscolana dopo aver rubato un’aspirapolvere ed altri prodotti di vestiario da due diversi esercizi commerciali.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.