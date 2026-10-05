Rieti, la Valle Santa e l’Ottocentenario Francescano: una domenica di eventi tra sport, spiritualità ed esperienza del territorio

Mestichelli: “avanza la visione sinergica tra pubblico e privato

Una domenica ricca di eventi e partecipazione quella andata in scena ieri, 4 ottobre, che ha visto Rieti e la Valle Santa al centro di una rete diiniziative capaci di connettere lo sport outdoor, la valorizzazione dei luoghi francescani, le grandi tradizioni culturali e l’enogastronomia.

“La giornata di ieri ha offerto una dimostrazione tangibile del modello di turismo esperienziale, spirituale e naturalistico su cui stiamo puntando con decisione e che abbiamo recentemente presentato al WTE (World Tourism Event) di Assisi – dichiara il Vicesindaco di Rieti e Assessore al Turismo, Chiara Mestichelli –. Proprio a partire dall’esperienza del WTE, grazie a questa forte sinergia, si è individuato un vero e proprio nucleo operativo centrale. Questo gruppo sta diventando il punto di riferimento e di coordinamento di tutte le bellissime iniziative individuali e associative che già da tempo colorano e vivacizzano il nostro territorio, ma che ora assumono finalmente una valenza e una funzione propriamente sistemica. In quest’ottica – prosegue l’Assessore Mestichelli – gli eventi ciclistici disputati sul Cammino di Francesco aprono concretamente la strada allo sviluppo del Cammino stesso come vera e propria ciclovia turistica. Un percorso strutturato che passa anche attraverso la formazione e la creazione di accompagnatori specializzati, figure professionali capaci di operare anche durante la settimana, svolgendo il ruolo di tutor del ‘Turismo dei Cammini’ e guidando i visitatori alla scoperta della Valle Santa attraverso l’uso della bicicletta. La mattinata di domenica ha visto lo svolgimento in contemporanea di tre grandi appuntamenti sportivi: la 13ª Maratona Città di Rieti – Memorial Mauro Mattucci, il Giro cicloturistico della Valle Santa – 32° Memorial Michela Fanini e il Randonnée della Pace…con Francesco. Nel pomeriggio, l’offerta turistica e culturale della Città si è completata con le celebrazioni per l’Ottocentenario della morte di San Francesco e con la Festa del Cioccolato nel Centro Storico. La concomitanza e la perfetta integrazione di questi eventi – conclude l’Assessore Mestichelli – conferma l’efficacia del lavoro di squadra tra le istituzioni, le associazioni e gli operatori privati. Questo approccio sistemico e coordinato è la chiave vincente per posizionare Rieti e la Valle Santa come destinazione di eccellenza e punto di riferimento nel panorama delturismo sostenibile, ciclistico e culturale a livello italiano edinternazionale”.