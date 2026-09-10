Tivoli: Seguono Un’auto e documentano in diretta uno scambio di droga

OLTRE 300 GRAMMI DI CRACK SEQUESTRATI. 4 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato che la Polizia di Stato, durante mirati servizi di controllo del territorio volti alla lotta contro la vendita di sostanze stupefacenti, ha arrestato quattro persone, due donne e due uomini, di età compresa tra i 20 ed i 46 anni.

L’indagine degli agenti del Commissariato di P.S. Tivoli ha avuto origine dalla segnalazione di un’autovettura che, nei giorni precedenti, avrebbe alternato soste ripetute tra Tivoli, Villa Adriana e Villanova di Guidonia in luoghi frequentati da assuntori di droga.

Ne è seguito un servizio di osservazione specifico, predisposto con più equipaggi, che ha consentito in breve tempo di individuare il veicolo, a bordo del quale viaggiavano tre dei componenti del gruppo oggetto della segnalazione.

Quando l’auto è quindi ripartita alla volta di Tivoli, ha fatto sosta in una nota piazza, dove i tre si sarebbero ricongiunti con un quarto complice, anch’egli noto per precedenti in materia di stupefacenti, che li aveva raggiunti a bordo di un monopattino.

Una volta palesatasi agli occhi degli investigatori la scena, consumatasi in un breve lasso temporale, in cui l’uomo, sedutosi nell’abitacolo, avrebbe ricevuto un involucro di grosse dimensioni per poi riprendere la corsa a bordo del monopattino, gli agenti sono intervenuti bloccando tutti i componenti del gruppo.

L’uno, che si era separato dagli altri tre, è stato trovato in possesso di circa cento dosi di crack, nascoste negli indumenti intimi.

Anche al seguito di una delle due donne sono state rinvenute ulteriori tre dosi, confezionate con modalità analoghe.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti all’interno dell’abitazione in uso ai due indagati trovati in possesso di stupefacente. All’esito delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 300 grammi di crack, materiale per la pesatura ed il confezionamento, oltre ad utensili da cucina verosimilmente utilizzati per la lavorazione della sostanza e a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Per i quattro componenti del gruppo è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, disponendo per due degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.