Roma: Periferia Est 6 arresti della Polizia di Stato per spaccio

CIRCA 2 KG DI DROGA STANATA TRA “RISERVE” DOMESTICHE E NASCONDIGLI IN STRADA. SEQUESTRATA ANCHE UNA PISTOLA

Una cassaforte incastonata in una panca della cucina, il frigorifero trasformato in deposito per i panetti di hashish ed un condotto dell’acqua utilizzato come nascondiglio da cui “pescare” le dosi soltanto al momento della vendita: sono alcuni degli scenari dello spaccio intercettati dalla Polizia di Stato nella periferia est della Capitale, dove un servizio straordinario di controllo del territorio si è concluso con 6 arresti ed il sequestro di circa 2 kg di droga. Nel corso delle verifiche è stata inoltre sequestrata in via amministrativa una pistola ed eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il dispositivo, coordinato dal Dirigente del V Distretto di P.S. Prenestino, ha interessato l’asse di via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, estendendosi alle zone di Centocelle e Tor Sapienza. Agenti del Distretto, equipaggi in borghese, del Reparto Prevenzione Crimine e del Nucleo Pol-Metro, guidati dal fiuto delle unità cinofile, hanno operato simultaneamente tra strada, piazze di spaccio, abitazioni ed esercizi commerciali, alternando posti di controllo, verifiche dinamiche ed accertamenti nei confrontidi persone sottoposte a misure restrittive.

Il sequestro più consistente è scattato in via delle Palme, dove gli agenti hanno seguito il movimento sospetto di alcune auto che, dalla stazione della metropolitana “Piazza dei Mirti”, raggiungevano un’abitazione per soste di pochi minuti.

È stato proprio quel continuo via vai a condurli in un appartamento la cui perquisizione ha svelato una vera e propria “riserva” dello stupefacente. All’interno di una cassaforte in metallo, nascosta in una panca della cucina, erano custoditi centinaia di involucri di cocaina e crack già confezionati, insieme ad altro stupefacente. Nel frigorifero, invece, sono stati rivenuti diversi panetti di hashish, verosimilmente pronti ad alimentare lo stesso circuito dello spaccio.

Complessivamente sono stati sequestrati quasi due chili di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento ed appunti manoscritti riportanti nomi e cifre ritenuti riconducibili all’attività illecita. Quattro persone sono state arrestate, perché gravemente indiziate, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dal deposito domestico al nascondiglio ricavato direttamente in strada, al Quarticciolo, gli agenti hanno individuato un giovane che avrebbe utilizzato un condotto dell’acqua come “cassaforte” dello spaccio, prelevando gli involucri soltanto al momento dell’incontro con l’acquirente.

Gli investigatori lo hanno osservato mentre recuperava una dose dal nascondiglio per poi consegnarla ad un cliente in cambio di denaro. Al momento dell’intervento, all’interno del condotto sono stati rinvenuti altri quattro involucri di hashish, mentre nella tasca del giovane è stata recuperata la banconota appena incassata. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lungo viale Palmiro Togliatti, invece, a tradire un altro presunto pusher è stata una brusca accelerazione alla vista di una Volante. Il conducente di un’auto a noleggio avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato intercettato e fermato poco dopo. Il cinquantaquattrenne romano aveva il “pronto vendita” direttamente in tasca, con 27 involucri di cocaina e 205 euro in contanti. Anche per lui sono scattate le manette.

Il raggio dei controlli si è esteso anche agli esercizi commerciali ed alla verifica delle posizioni di persone sottoposte a misure restrittive. Due attività sono state sottoposte a controllo amministrativo, con l’irrogazione di una sanzione da 500 euro, mentre un ulteriore accertamento ha portato al sequestro amministrativo di una pistola Glock calibro 9×21, completa di caricatore e di 45 munizioni.

Nel corso delle operazioni, è stata altresì data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano per pregressi reati in materia di stupefacenti.

Il bilancio complessivo restituisce un numero di circa 100 persone identificate, 5 delle quali sottoposte a misure restrittive ai domiciliari, e 46 veicoli controllati.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.