Dopo il ko all’esordio contro il Belgio, la Nazionale affronta la squadra di Montella in un match già decisivo per la Nations League. Bastoni torna titolare, rivoluzione a centrocampo e in attacco.

NATIONS LEAGUE – L’Italia di Roberto Mancini affronta la Turchia a Bursa nella seconda giornata del girone A1. Dopo il pesante stop interno contro il Belgio all’esordio, gli azzurri sono già obbligati a fare punti per non compromettere il cammino nella competizione. Il commissario tecnico prepara una vera e propria rivoluzione tattica e di uomini, complice il rientro di pedine fondamentali e la necessità di dare maggiore dinamismo alla squadra.

La novità principale nell’undici di partenza riguarda il reparto arretrato, dove Alessandro Bastoni riprende il suo posto al centro della difesa dopo aver scontato il turno di squalifica. Accanto a lui crescono le quotazioni di Giorgio Scalvini, pronto a far rifiatare Gianluca Mancini. Sulle corsie esterne è aperto il ballottaggio tra l’esperienza di Di Lorenzo e la freschezza di Kayode a destra, mentre Calafiori dovrebbe essere confermato a sinistra.

A centrocampo la parola d’ordine è inserimento. Per questo motivo Davide Frattesi si candida a una maglia da titolare per affiancare Barella e Tonali, rilevando un opaco Romano rispetto alla sfida dello Stadio Olimpico. Novità importanti previste anche nel tridente offensivo, dove Daniel Maldini insidia la titolarità sugli esterni grazie al buon impatto mostrato nel finale del match contro il Belgio. In avanti resta vivo il dubbio sul centravanti di riferimento, con Moise Kean insidiato da soluzioni più mobili.

Dall’altra parte la Turchia di Vincenzo Montella si presenta ferita dalla sconfitta subita contro la Francia. Il tecnico italiano, grande conoscitore della Serie A, si affida al talento e all’esperienza di Hakan Calhanoglu in cabina di regia per scardinare i meccanismi azzurri. Davanti al proprio pubblico la selezione turca cercherà di sfruttare l’entusiasmo ambientale e la velocità dei suoi trequartisti nel collaudato 4-2-3-1. Il match, in programma lunedì alle ore 20:45 al Centennial Atatürk Stadium di Bursa, rappresenta già un bivio cruciale per il futuro del girone.

Le probabili formazioni della sfida:

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. Allenatore: Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Maldini, Esposito, Kean. Allenatore: Mancini.