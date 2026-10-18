COLTIVA MARIJUANA IN UN TERRENO ABBANDONATO

48ENNE ROMANO ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Il presente comunicato si trasmette a fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

“Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di quarantotto anni per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rieti, nel corso di specifici servizi di osservazione e pedinamento finalizzati a verificare la notizia di una presunta attività di coltivazione di marijuana all’interno di un terreno abbandonato nel Comune di Torricella in Sabina, dove erano state individuate cinque piante di marijuana, hanno effettuato una serie di appostamenti fino a quando hanno proceduto al controllo di un uomo che, con fare furtivo, si è introdotto in quel terreno con delle forbici in mano per procedere alla raccolta delle foglie dello stupefacente.

L’uomo, immediatamente bloccato ed identificato per un quarantottenne di origini romane, ha ammesso la proprietà delle piante di marijuana, del peso complessivo di quasi tre chilogrammi, che venivano estirpate e sottoposte a sequestro, unitamente ad attrezzi e concimi rinvenuti in quel fondo terriero.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento dell’uomo che ha consentito di rinvenire diversi barattoli in vetro nascosti nell’armadio della sala, contenenti quasi un chilogrammo di infiorescenze di marijuana essiccate e 900 euro in contanti, probabile provento della sua attività illecita. Alcuni rami con le infiorescenze sono stati anche rinvenuti appesi nello stendino per gli indumenti, per la fase di essiccazione. La perquisizione, estesa ai locali dell’esercizio commerciale gestito dall’uomo, ha permesso di rinvenire anche una bustina contenente semi di marijuana, occultata sotto il bancone.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno pertanto arrestato l’uomo, il quale, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alle misure cautelari congiunte dell’obbligo di dimora nel comune di Torricella in Sabina e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni giorno della settimana.

Rieti 17 ottobre 2026”