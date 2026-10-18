CONTROLLI  STRAORDINARI  DELLA POLIZIA DI STATO  A RIETI E CONTROLLI INTERFORZE A FARA IN SABINA E POGGIO MIRTETO

“Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Rieti per il contrasto della criminalità diffusa e dell’immigrazione irregolare.

Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Rieti con l’impiego di personale della Questura e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile, all’area della stazione ferroviaria, il centro cittadino e alcuni quartieri periferici.

Mercoledì scorso è stato coordinato dalla Questura un servizio interforze di “alto impatto” con impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che ha interessato il territorio dei Comuni di Fara in Sabina e Poggio Mirteto, finalizzato a contrastare la presenza sul territorio di stranieri non in regola con la normativa in materia di soggiorno in Italia.

Il bilancio complessivo delle attività, attuate anche attraverso una serie di posti di controllo, è di 181 persone identificate, di cui 60 stranieri e 71 veicoli controllati.

L’obiettivo è quello di assicurare, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, un sereno svolgimento della vita dei cittadini e rafforzare la cornice di sicurezza generale.