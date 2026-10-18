Roma – Pietro Serbassi (FAST Confsal) rivendica il salario giusto

Roma, 18 ottobre 2026 – Pietro Serbassi, Segretario generale FAST Confsal, esprime profonda preoccupazione per i lavoratori che faticano ad arrivare alla fine del mese. In settori come servizi e vigilanza, contratti da 7 o 7,50 euro l’ora sono ancora una realtà. Serbassi condivide la proposta avanzata dalla Confsal nel convegno “Salario Giusto, Lavoro Vero” dell’8 ottobre: una soglia retributiva minima che nessun contratto collettivo possa superare. Questo livello rappresenta un livello di dignità da fissare in un nuovo accordo quadro sulla contrattazione.
Le categorie potranno ottenere di più, ma nessuna di meno. La concorrenza sul costo del lavoro si contrasta alzando il pavimento dei diritti. Serbassi sottolinea anche l’attenzione al fronte fiscale: azzerare l’imposta sul reddito per chi guadagna fino a 9 euro l’ora significa non chiedere un doppio sacrificio. “Un salario giusto – dichiara Serbassi – è ciò che separa un lavoro che permette di vivere da uno che consente appena di sopravvivere”.