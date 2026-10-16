COMUNITÀ MONTANE, DALLA REGIONE LAZIO 1,3 MILIONI DI EURO

COME ANTICIPAZIONE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Roma, 16 ottobre – La Giunta regionale del Lazio presieduta daFrancesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, ha approvato una delibera che dispone la destinazione e la ripartizione di € 1.301.716,90 a favore delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane.

Tali risorse sono erogate a titolo di anticipazione sui contributi regionali per il 2026, volti a coprire le spese di personale e di gestione sostenute nell’anno in corso, in attesa del conguaglio e della liquidazione definitiva che avverranno nel 2027 previa certificazione delle spese operative reali.

L’importo complessivo verrà assegnato agli enti beneficiari per il 50% in quota fissa, diviso in parti uguali tra ciascuna Comunità Montana e la Comunità delle Isole Ponziane, e il 50% in quota variabile, distribuito proporzionalmente in base alla percentuale delle spese di funzionamento del 2025 certificate dagli enti e ammesse a rimborso.

«Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della Regione Lazio nei confronti delle Comunità Montane, realtà che svolgono un ruolo importante nell’organizzazione dei servizi e nella gestione dei territori. Garantire risorse per le spese di personale e di funzionamento significa sostenere la continuità amministrativa degli enti e consentire loro di programmare con maggiore certezza le proprie attività. Il nostro obiettivo è assicurare un sostegno concreto e costante, riconoscendone il ruolo e accompagnandoli nello svolgimento delle loro funzioni. Intanto, continua il lavoro ristrutturazione e razionalizzazione delle Comunità Montane, avviato dalla legge regionale 4/2024: vogliamo Enti in grado di rispondere alle esigenze di territori dove non è semplice vivere e dove, per contrastare lo spopolamento, c’è più bisogno di servizi efficienti e risposte concrete per i cittadini», sottolinea l’assessoreLuisa Regimenti.