Es Nova | Privato

Un’esperienza sonora e visiva per tornare all’ascolto interiore

Privato è il nuovo progetto del collettivo Es Nova, nato dalla ricerca del produttore sammarinese Nicola Rosti. Presentato già in anteprima il 7 maggio 2024 con una proiezione “total black” allo storico Cinema Fulgor di Rimini, Privato non è un album ma un’esperienza. E’ un gesto radicale di sottrazione che diventa il terreno fertile per un ascolto finalmente libero. Privato sarà distribuito in esclusiva dall’ etichetta tedesca KAMAPRO Music a partire dal 15 ottobre, disponibile negli store e sulle piattaforme digitali. Quattro brani — Gerundio 1, 2, 3 e 4 — costruiti sull’improvvisazione in tempo reale, dove composizione ed esecuzione si fondono in un unico atto creativo. A ciascuno corrisponde un video monocromo: non narrazioni, non icone definite ma campi cromatici aperti, in cui l’immaginazione dello spettatore è chiamata a prendere forma. Privato è un’indagine poetica sul confine tra suono, visione e interiorità. È un invito a spegnere il flusso incessante di stimoli esterni per scendere dentro il proprio immaginario: un luogo dove meraviglia, disorientamento e trasformazione diventano occasioni per ritrovarsi.

Es Nova è il collettivo artistico-musicale nato nel 2015 fondato da Nicola Rosti e Erica Agostini che si muove al confine tra arte contemporanea, sound art e performance. L’estetica del gruppo si basa sull’assenza di partiture e sull’interazione in tempo reale tra i suoi membri, che negli ultimi anni hanno focalizzato la loro ricerca su esperienze immersive. Il collettivo ha al suo attivo numerosi progetti e collaborazioni con artisti visivi di rilievo.