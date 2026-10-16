L’ arte cinetica di Adalberto Sessa in mostra a Roma 

L’ artista Adalberto Sessa (Milano, 1954), figura di spicco nel panorama dell’arte contemporanea e sperimentale italiana, dal 23 ottobre al 1 novembre prenderà parte alla prestigiosa mostra collettiva in Via Margutta, 90 a Roma nella celebre Galleria Internazionale AreaContesa con l’evento dal titolo Sipario – Scene di Vita. L’evento si inserisce all’interno della programmazione della Rome Art Week 2026.

Adalberto Sessa si muove agilmente tra la video art e la pittura. Il valore del lavoro di Sessa relativo alla video art ha ricevuto ampi riconoscimenti dalla critica e dai festival internazionali di settore nel corso degli anni duemila, consolidando la sua posizione tra i ricercatori video più interessanti della sua generazione. Nel 2020 avviene l’ultimo, affascinante cortocircuito: l’artista torna alla pittura acrilica. Libero dalle fatiche tecniche del digitale, Sessa traspone oggi sul cartoncino ruvido 100×70 lo stesso identico concetto di multiplo formale e cinetico da cui era partito. I suoi quadri attuali, vibranti di colori vivaci, dialogano apertamente con l’Arte Concreta, l’Optical Art e le correnti analitico-geometriche degli anni ’70 con intuizioni del passato, dimostrando che il movimento prima di essere un fatto tecnologico è uno stato della mente.