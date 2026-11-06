Il Plauso di Giorgia Meloni e del Ministro Lollobrigida a Fieracavalli

Verona, Il Presidente Meloni consegna le chiavi del mezzo agricolo al Sindaco Daniele Mioni

Un progetto ambizioso, una visione chiara di rilancio delle aree interne e il recupero strategico di un’identità agricola che rischiava di scomparire. Il Comune di Vallepietra, guidato dalla determinazione del suo giovane Sindaco, l’ingegnere Daniele Mioni, si attesta come un vero e proprio simbolo di rinascita per i borghi montani dell’intera nazione. Al centro dell’iniziativa c’è l’esproprio funzionale di circa 11 ettari di terreni agricoli ormai da tempo abbandonati. L’operazione permetterà di restituire alla comunità un’ampia area coltivabile interamente dedicata al reimpianto e alla valorizzazione del fagiolone autoctono di Vallepietra e del mais l’Agostinella , eccellenze locali e uno straordinario patrimonio di biodiversità. Il valore scientifico, sociale ed economico del progetto ha attirato l’attenzione dei vertici del Governo e delle istituzioni nazionali. Presentata direttamente al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, l’iniziativa è stata al centro dei riflettori della prestigiosa Fieracavalli di Verona, vetrina di rilievo internazionale da sempre attenta alla promozione dei progetti virtuosi per le aree interne. Proprio in questa occasione, l’ente fieristico veronese ha scelto di sposare concretamente la causa di Vallepietra donando al Comune un trattore nuovo di zecca per sostenere le lavorazioni dei campi.

Il momento più alto della giornata si è tenuto nel pomeriggio veronese, quando la delegazione guidata dal Sindaco Mioni ha incontrato il Ministro Lollobrigida e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È stata proprio la Premier a consegnare ufficialmente le chiavi del nuovo mezzo agricolo, (donato dall’azienda leader nella produzione di mezzi agricoli ” VF Venieri”), al Primo Cittadino, esprimendo un profondo plauso a un giovane amministratore che dedica energia e competenze al rilancio del proprio territorio montano.

Attorno alla delegazione di Vallepietra si è stretta una sinergia istituzionale e morale di primissimo ordine. Visibilmente emozionato, il Sindaco Daniele Mioni ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti al Presidente Meloni, al Ministro Lollobrigida e a Fieracavalli per la vicinanza e il sostegno concreto alla comunità. “Questo progetto dimostra che le aree interne e i nostri borghi montani non sono destinati all’abbandono, ma rappresentano il futuro e il cuore pulsante dell’agricoltura italiana,” ha dichiarato il Sindaco Mioni. “Recuperare 11 ettari di terreni incontaminati per restituirli alla coltivazione del fagiolone e del mais agostinella significa proteggere la nostra identità, creare opportunità concrete e tutelare l’ambiente. Da Vallepietra lanciamo un messaggio forte a tutto il Paese: con visione, determinazione e sinergia tra istituzioni, il riscatto della terra è possibile. Un ringraziamento a Filippo Venieri , che rappresenta un’azienda storica italiana che dal 1940 produce macchine agricole e che attraverso Fiera Cavalli ha donato un mezzo di grande prestazione al Comune di Vallepietra”. In un’epoca in cui i piccoli comuni combattono quotidianamente contro lo spopolamento, la scelta dell’amministrazione di Vallepietra dimostra come il coraggio amministrativo possa trasformare la tutela delle tipicità locali in un motore unico di sviluppo e speranza per tutta l’Italia.