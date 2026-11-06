Agricoltura, la Confeuro in Puglia: “Al centro giovani generazioni e radicamento sul territorio”

“La Confeuro prosegue il proprio percorso di presenza e ascolto sui territori, rafforzando il dialogo con gli associati e con gli operatori del comparto primario. Nella giornata di ieri abbiamo incontrato i nostri iscritti di Foggia, in Puglia, per un confronto approfondito sulle principali questioni agricole, amministrative e sociali che interessano il settore. Al centro del dibattito, le richieste di sostegno per i carburanti, la futura Politica agricola comune, il rafforzamento dei servizi associativi e la necessità di consolidare ulteriormente il radicamento territoriale della nostra organizzazione”. Lo sottolinea, in una nota, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei. “Particolare attenzione è stata dedicata anche al provvedimento ColtivaItalia e alle opportunità che può offrire per favorire il ricambio generazionale. Il testo prevede, infatti, 150 milioni di euro in credito d’imposta e agevolazioni per gli imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni, affiancando a queste misure l’intervento strategico di ISMEA, che metterà a disposizione, attraverso la Banca delle Terre, 8.417 ettari di terreni demaniali in comodato gratuito o agevolato per dieci anni.

«Investire sui giovani significa investire sulla competitività, sull’innovazione e sulla capacità del nostro sistema agricolo di guardare al futuro. È fondamentale creare condizioni concrete affinché le nuove generazioni possano avvicinarsi all’agricoltura, avviare nuove imprese e contribuire al rinnovamento del settore.

Continueremo questo percorso con passione e dedizione, sostenendo quotidianamente chi lavora per la terra e per il futuro del Paese. La presenza in Puglia testimonia la volontà della Confeuro di essere un’organizzazione sempre più vicina ai territori, con centinaia di sedi distribuite da Nord a Sud e una base associativa che supera i 300mila iscritti. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, ascoltare le esigenze degli agricoltori e offrire risposte concrete alle comunità agricole», conclude Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro-Confederazione Agricoltori Europei