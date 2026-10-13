Il radicamento della Lega nel Reatino: la linea di Mariano Calisse tra sviluppo montano, piccoli comuni e prospettiva regionale

RIETI — Un percorso politico costruito sul campo, ascoltando le comunità locali e trasformando la conoscenza del territorio in progetti concreti per le aree interne della provincia di Rieti e dell’intero Lazio. La figura di Mariano Calisse, già presidente della Provincia di Rieti, sindaco di Borgorose e responsabile regionale per i Piccoli Comuni e i Contratti di Fiume, rappresenta uno dei punti di riferimento più dinamici per la Lega nel Lazio.

Presenza sul territorio e difesa dei piccoli comuni

Il lavoro svolto da Calisse in questi anni si caratterizza per una costante attenzione ai borghi e ai piccoli centri montani, spesso penalizzati dallo spopolamento e dalla carenza di servizi essenziali. Forte di una solida esperienza amministrativa maturato alla guida del Comune di Borgorose e della Provincia, Calisse ha portato all’attenzione delle istituzioni regionali le priorità del Reatino: infrastrutture viarie adeguate, valorizzazione del patrimonio ambientale e sostegno diretto alle attività economiche locali.

L’impegno dedicato alla struttura regionale per i Piccoli Comuni e per i Contratti di Fiume e Laghi ha consentito di sbloccare risorse strategiche orientate alla tutela del reticolo idrico, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla promozione del turismo sostenibile.

La crescita della Lega e il ruolo negli organismi nazionali

Il forte consenso personale ottenuto sulle schede elettorali — testimoniato dai quasi diecimila voti di preferenza raccolti alle ultime consultazioni regionali nel collegio di Rieti — ha ulteriormente rafforzato la centralità di Calisse nelle dinamiche di partito. Un radicamento che ha trovato pieno riconoscimento con l’elezione all’interno del Consiglio Federale della Lega, la cabina di regia nazionale guidata da Matteo Salvini.

All’interno dell’esecutivo politico del partito, Calisse rappresenta un ponte diretto tra le istanze dei sindaci della provincia italiana e le scelte strategiche di livello nazionale, portando la voce della Sabina e del Cicolano al centro dell’agenda di governo.

Prospettive e rilancio per il tessuto socio-economico reatino

In vista delle sfide legate all’attuazione dei fondi europei e della programmazione regionale, l’azione politica di Mariano Calisse punta a consolidare l’alleanza tra mondo agricolo, imprese locali e amministrazioni comunali. Un modello di sviluppo integrato che punta sul rilancio delle infrastrutture e sulla centralità dei piccoli enti locali come volano per la ripresa della provincia di Rieti e di tutto l’entroterra laziale.

Mariano Calisse, dirigente della Lega e amministratore locale. Fonte: Rieti Life