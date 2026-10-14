MAURIZIO PITOLLI “Un Gladiatore romano alla conquista di Sparta”

Dal 30 ottobre al 1 novembre si svolgeranno in Grecia nella città di Sparta, i campionati del mondo Trifecta di Spartan Race, saranno tre giorni di gare durissime, che metteranno a dura prova la resistenza fisica degli atleti attraverso corse di varia lunghezza ed ostacoli di difficoltà estrema.

Ci saranno tre format diversi, si partirà il primo giorno con la gara corta di 5k con 20 ostacoli, il secondo giorno il percorso sarà di 10K con 25 ostacoli ed infine la 21K con ben 30 ostacoli che metterà alla prova tutti i partecipanti, con dislivelli, terreni impervi e trasporti massacranti.

Sarà importante gestire bene le gare, avere un’ottima resistenza ed avere una buona capacità di recupero.

Il nostro romano Maurizio Pitolli, si cimenterà per la terza volta in questo mondiale dopo la partecipazione nel 2023 e 2024, conseguendo in quell’occasione un buon 12° posto.

Ha iniziato questa disciplina nel 2020, gareggiando un pò ovunque, dulle vette dei Pirenei alle dune dei deserti arabi. Al suo attivo vanta dei podi e ben 5 europei e 3 mondiali disputati.

Questi risultati sono frutto dei duri allenamenti effettuati, dei tanti sacrifici per conciliare lavoro e famiglia.

Maurizio oltre ad essere atleta, è anche un Marshall, ambassador dal 2024 e Coach SGX dal 2025.

Ora è pronto per affrontare l’ultima fatica dell’anno.Saranno tre giorni di gare durissime, ma sarà poi gratificante nel ricevere la gloria Spartana sotto l’imponente statua di Leonida.