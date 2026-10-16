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MILANO, DE CORATO(FDI): «STUDENTI OCCUPANO CITTA’, VITTIMA CATTIVI MAESTRI CSX».

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Milano, 16 Ottobre 2026 – «Si è tenuta questa mattina la manifestazione dei collettivi studenteschi contro il tetto degli studenti stranieri nelle classi. Una follia per la quale Milano è rimasta completamente bloccata con ben 16 linee atm tra bus e tram hanno subito delle deviazioni o delle limitazioni. Il tutto solo per potere utilizzare le strade della città per urlare i soliti slogan senza senso contro il Governo Meloni. Un fatto grave al quale si deve aggiungere l’occupazione da parte di alcuni studenti dell’ex obitorio di via Dario Fo, accanto all’Università Statale. E’ questo il risultato dei cattivi maestri del Centrosinistra che al posto di pensare a governare una città ormai allo sbando, manifestano a fianco dei Centri Sociali. Una vergogna alla quale i milanesi potranno fine con il voto dell’anno prossimo per l’elezione di un nuovo Sindaco».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.

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