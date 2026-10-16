 Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche, degli uffici postali e dei rispettivi clienti – sottoscrizione

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Frosinone dott. Giuseppe Ranieri ha sottoscritto, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia territoriali, il Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche, degli uffici postali e dei rispettivi clienti con il Coordinatore di OSSIF (Centro ricerca ABI Sicurezza Anticrimine), dott. Marco Iaconis, ed il Responsabile Area Territoriale Tutela Aziendale Centro di Poste Italiane S.p.A., dott. Guido Di Donato.

L’accordo, di durata biennale, in conformità alle Linee Guida ministeriali, rafforza la collaborazione tra Istituzioni, Forze di Polizia, sistema bancario e Poste Italiane, per promuovere misure concernenti la sicurezza anticrimine nel settore bancario e postale, la cyber physical security, la prevenzione dei reati predatori, degli atti vandalici e terroristici, nonché delle aggressioni al personale.

Il documento impegna banche e Poste Italiane a potenziare, in particolare, i sistemi a protezione degli ATM ed a favorire lo scambio informativo attraverso l’alimentazione del Data-Base Anticrimine di OSSIF. Gli istituti aderenti s’impegnano, inoltre, a monitorare, prevenire e mitigare i nuovi scenari di minaccia che possono emergere dall’uso di tecnologie disruptive, nonché gli scenari di attacco multivettoriali che integrano tecniche di violazione di tipo fisico con quelle di ingegneria sociale ed informatiche, incluso il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale.

Al fine di rafforzare le attività di prevenzione sul territorio, è prevista, altresì, la costituzione dell’Osservatorio “Territori Sicuri”, una cabina di regia permanente presso le

Prefetture con il compito di promuovere lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato, nell’ambito della quale potranno essere condivisi dati, informazioni e buone pratiche.