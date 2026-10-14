Offensiva hacker senza sosta contro “Il Giornale del Lazio”: decine di attacchi giornalieri respinti dal firewall. Il Direttore Fusaglia: “Sito blindato, non ci fermano”

Una vera e propria pioggia di attacchi informatici quotidiani sta colpendo senza sosta l’infrastruttura digitale de Il Giornale del Lazio (
www.ilgiornaledellazio.it). Un’azione sistematica e continuativa che vede i server della testata sotto la pressione costante di tentativi di intrusione, scansioni malevole e connessioni anomale provenienti da ogni angolo del pianeta.
Nonostante l’elevata frequenza dell’offensiva, il sistema di protezione informatica e i protocolli di sicurezza attivati dalla direzione del giornale stanno respingendo, bloccando e isolando ogni singola minaccia, garantendo la totale integrità dei dati e la continuità del servizio informativo.
Una pioggia quotidiana di connessioni ostili da tutto il mondo
I report estratti ed esaminati nelle ultime ore mostrano un quadro impressionante per numero e frequenza delle aggressioni telematiche. Gli attacchi, veicolati attraverso botnet automatiche, server proxy e reti compromesse, arrivano a decine ogni giorno da nodi distribuiti a livello globale:
- Stati Uniti (Miami, Florida): IP
136.144.19.133
- Indonesia (Medan): IP
27.121.112.140
- Brasile (Palmeira das Missões, Ponta Grossa, Governador Valadares): IP
177.39.34.13,
187.5.34.67,
170.254.162.243
- Ucraina (Ternopil): IP
5.58.79.234
- Marocco (Casablanca): IP
105.159.237.20
- Spagna (Navas de San Juan): IP
46.39.218.13
- Malesia (Petaling Jaya): IP
118.101.232.131
- Messico (Tuxtla Gutiérrez): IP
187.188.45.21
- Thailandia (Nakhon Ratchasima): IP
58.10.145.239
- Ecuador (Cayambe): IP
186.209.213.55
A questi indirizzi si aggiungono quotidianamente oltre 40 ulteriori tentativi di intrusione diretta, costantemente intercettati e neutralizzati dai sistemi di difesa del portale.
La risposta della direzione: blocco di 2 mesi e dati in totale sicurezza
Per stroncare sul nascere ogni tentativo di violazione, la direzione tecnica ha impostato severe contromisure automatiche: per ciascun IP ostilizzato scatta un lockout immediato e vincolante della durata di 2 mesi, che taglia del tutto la comunicazione tra la sorgente dell’attacco e l’infrastruttura del giornale.
“Siamo di fronte a un’offensiva continua con decine di attacchi giornalieri che vanno avanti da mesi,” dichiara con fermezza il Direttore Responsabile Piero Fusaglia. “Abbiamo provveduto a recuperare integralmente tutti i log di traffico, ad analizzare le sorgenti e a isolare immediatamente ogni vettore di minaccia. Chi pensa di intimidirci o di bloccare la nostra informazione perde il suo tempo: il sito è blindato, protetto e costantemente presidiato. La sicurezza dei nostri lettori e del nostro archivio è totale.”
Informazione garantita e presidio costante
Nonostante la mole impressionante di tentativi di accesso non autorizzati, Il Giornale del Lazio conferma la piena operatività della propria piattaforma. Tutte le attività redazionali proseguono regolarmente e i dati tecnici raccolti continuano a essere catalogati per le opportune segnalazioni agli organi preposti alla sicurezza cibernetica.
Mappa globale dei vettori d’attacco. Fonte: Arkadiusz Warguła / Getty Images
a cura di Piero Fusaglia
Direttore Responsabile – Il Giornale del Lazio