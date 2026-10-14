Offensiva hacker senza sosta contro “Il Giornale del Lazio”: decine di attacchi giornalieri respinti dal firewall. Il Direttore Fusaglia: “Sito blindato, non ci fermano”

Una vera e propria pioggia di attacchi informatici quotidiani sta colpendo senza sosta l’infrastruttura digitale de Il Giornale del Lazio ( www.ilgiornaledellazio.it ). Un’azione sistematica e continuativa che vede i server della testata sotto la pressione costante di tentativi di intrusione, scansioni malevole e connessioni anomale provenienti da ogni angolo del pianeta.

Nonostante l’elevata frequenza dell’offensiva, il sistema di protezione informatica e i protocolli di sicurezza attivati dalla direzione del giornale stanno respingendo, bloccando e isolando ogni singola minaccia, garantendo la totale integrità dei dati e la continuità del servizio informativo.

Una pioggia quotidiana di connessioni ostili da tutto il mondo

I report estratti ed esaminati nelle ultime ore mostrano un quadro impressionante per numero e frequenza delle aggressioni telematiche. Gli attacchi, veicolati attraverso botnet automatiche, server proxy e reti compromesse, arrivano a decine ogni giorno da nodi distribuiti a livello globale:

Stati Uniti (Miami, Florida): IP 136.144.19.133

IP Indonesia (Medan): IP 27.121.112.140

IP Brasile (Palmeira das Missões, Ponta Grossa, Governador Valadares): IP 177.39.34.13 , 187.5.34.67 , 170.254.162.243

IP , , Ucraina (Ternopil): IP 5.58.79.234

IP Marocco (Casablanca): IP 105.159.237.20

IP Spagna (Navas de San Juan): IP 46.39.218.13

IP Malesia (Petaling Jaya): IP 118.101.232.131

IP Messico (Tuxtla Gutiérrez): IP 187.188.45.21

IP Thailandia (Nakhon Ratchasima): IP 58.10.145.239

IP Ecuador (Cayambe): IP 186.209.213.55

A questi indirizzi si aggiungono quotidianamente oltre 40 ulteriori tentativi di intrusione diretta, costantemente intercettati e neutralizzati dai sistemi di difesa del portale.

La risposta della direzione: blocco di 2 mesi e dati in totale sicurezza

Per stroncare sul nascere ogni tentativo di violazione, la direzione tecnica ha impostato severe contromisure automatiche: per ciascun IP ostilizzato scatta un lockout immediato e vincolante della durata di 2 mesi, che taglia del tutto la comunicazione tra la sorgente dell’attacco e l’infrastruttura del giornale.

“Siamo di fronte a un’offensiva continua con decine di attacchi giornalieri che vanno avanti da mesi,” dichiara con fermezza il Direttore Responsabile Piero Fusaglia. “Abbiamo provveduto a recuperare integralmente tutti i log di traffico, ad analizzare le sorgenti e a isolare immediatamente ogni vettore di minaccia. Chi pensa di intimidirci o di bloccare la nostra informazione perde il suo tempo: il sito è blindato, protetto e costantemente presidiato. La sicurezza dei nostri lettori e del nostro archivio è totale.”

Informazione garantita e presidio costante

Nonostante la mole impressionante di tentativi di accesso non autorizzati, Il Giornale del Lazio conferma la piena operatività della propria piattaforma. Tutte le attività redazionali proseguono regolarmente e i dati tecnici raccolti continuano a essere catalogati per le opportune segnalazioni agli organi preposti alla sicurezza cibernetica.

Mappa globale dei vettori d’attacco. Fonte: Arkadiusz Warguła / Getty Images

a cura di Piero Fusaglia

Direttore Responsabile – Il Giornale del Lazio