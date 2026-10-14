Al cinema “Carlo Acutis. Il Giovane Santo”

Roma, Arriva il primo documentario ufficiale nel ventesimo anniversario della scomparsa

A vent’anni dalla scomparsa, avvenuta il 12 ottobre 2006, la figura di Carlo Acutis torna protagonista sul grande schermo. Arriva nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre “Carlo Acutis. Il Giovane Santo”, il primo documentario ufficiale dedicato alla vita, all’eredità spirituale e al messaggio universale del ragazzo che ha cambiato per sempre il modo di raccontare la fede nel XXI secolo. Il film rappresenta il primo appuntamento della rassegna cinematografica “I Misteri della Fede”, un progetto firmato da Nexo Studios volto a esplorare la spiritualità, la relazione tra l’uomo e il divino e il senso profondo dell’esistenza. Prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR FILMS (A Mediawan Company), con il Patrocinio dell’Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con la Fondazione Cariplo, il documentario è diretto da Luca Salmaso. Il lungometraggio offre uno sguardo inedito e contemporaneo su Carlo Acutis (1991-2006), restituendone la dimensione umana prima ancora che religiosa. Grazie alla partecipazione dei genitori (Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis) e a un ricco archivio di materiali inediti – tra fotografie, video privati, contenuti esclusivi e le immagini della canonizzazione realizzate da Vatican Media – il film delinea la normalità sorprendente di un ragazzo che ha vissuto il proprio tempo con un’autenticità radicale. Tra videogiochi, programmazione informatica, passioni quotidiane e una forte attenzione all’essenziale, la pellicola racconta un percorso spirituale capace di dialogare direttamente con le nuove generazioni. Il racconto si sviluppa attraverso una serie di preziose testimonianze di persone vicine a Carlo: dalla nonna Luana Pennino al domestico Rajesh Mohur, dagli amici d’infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli alla maestra Elisa Tattanelli. Spazio anche ai ricordi del medico che lo ha seguito nei suoi ultimi giorni, Momcilo Jankovic, e della studentessa costaricana Valeria Vargas Valverde – insieme alla madre Liliana – protagonista del miracolo legato alla canonizzazione. Non mancano le riflessioni di figure del mondo accademico ed ecclesiastico, come mons. Dario Edoardo Viganò (vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze), il postulatore Nicola Gori, mons. Poma, padre Fábio Vieira, don Maurizio Corbetta e la sociologa Stéphane Chaudron. Il viaggio narrativo attraversa i luoghi significativi della vita e della devozione di Carlo: dalla sua parrocchia milanese di Santa Maria Segreta fino ad Assisi, Cascia, La Verna, Lanciano, Roma e Fatima, testimoniando come il suo messaggio abbia oltrepassato ogni confine geografico e culturale. Ad impreziosire l’opera sono le musiche originali composte dal pianista Remo Anzovino, alla sua dodicesima collaborazione con Nexo Studios, la cui colonna sonora sarà distribuita da Universal Music Italy. Le prevendite dei biglietti sono già aperte. L’elenco completo delle sale cinematografiche che ospiteranno la proiezione dal 15 al 21 ottobre è disponibile sui siti ufficiali nexostudios.it e carloacutisfilm.it .