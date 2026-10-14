Opera Bus. La lirica contemporanea su un bus d’epoca tra i borghi e le strade della Tuscia

Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre prende il via la prima edizione di Opera Bus – Tuscia, la nuova e suggestiva produzione firmata E45. L’iniziativa rappresenta una naturale e ambiziosa evoluzione del percorso dell’associazione nella musica contemporanea: un modo inedito di fruire lo spettacolo dal vivo che mette al centro la valorizzazione dei territori, della memoria storica e del patrimonio paesaggistico italiano.

Un piccolo bus d’epoca degli anni ’60 si trasforma in un palcoscenico in movimento per un viaggio tra le colline della Tuscia, tra strumento e voce. A bordo, in una dimensione di intimità privilegiata, gli spettatori assistono all’esecuzione di quattro cicli di liriche inedite, ciascuno creato appositamente per dialogare con le architetture, le comunità e i paesaggi di quattro incantevoli borghi: Marta, Ischia di Castro, Valentano e Farnese. Ogni giornata prevede tre corse (ore 16:00, 17:00 e 18:00), in un itinerario dove la creazione contemporanea unisce il gesto artigianale al racconto del luogo, guidando l’ascoltatore tra le colline e i borghi storici.

Il percorso musicale prenderà il via giovedì 15 ottobre a Marta (con punto di partenza e arrivo in Piazza Martiri di Cefalonia) con “Il successo di Nannerl” di Gilberto Bartoloni, eseguito da Simona Ruisi (mezzosoprano) e Riccardo Rettaroli (chitarra classica). Dal borgo dei pescatori sul Lago di Bolsena fino al Santuario, l’opera rievoca la figura di Maria Anna Mozart, sorella di Wolfgang: un’ironica e profonda riflessione sul talento, sul destino e sull’equilibrio tra arte e vita.

Si prosegue venerdì 16 ottobre a Ischia di Castro (partenza e arrivo in Piazza Regina Margherita) con “The Wood” di Bernardo Lo Sterzo, che vede ancora protagonisti Simona Ruisi al mezzosoprano e Riccardo Rettaroli alla chitarra classica. Dal centro storico di Ischia di Castro alla Strada Lamone verso Farnese, l’opera si snoda come un’ode al bosco inteso come spazio di metamorfosi e visione, ispirata al Sogno d’una notte di mezza estate di Benjamin Britten.

Sabato 17 ottobre a Valentano (partenza e arrivo in Piazza Armando Diaz) andrà in scena “Constanze Sola” di Emanuele Stracchi, affidato all’interpretazione di Federica Raja (soprano) e Nicolò Nori (clarinetto). Attorno e dentro le maestose mura di Valentano, un dramma giocoso in forma di monologo indaga il “dopo” la morte di Mozart attraverso lo sguardo e il dolore trasfigurato della moglie Constanze, con il clarinetto a farsi voce e ombra del genio salisburghese.

Infine, domenica 18 ottobre a Farnese (partenza e arrivo presso la Casa di Geppetto in Via Circonvallazione, 15), la rassegna si chiuderà con “Butterfly Bus” di Diego Tripodi, eseguito da Federica Raja (soprano) e Rebecca Roda (oboe). Attraverso il centro storico, prende vita una riscrittura intima e visionaria del capolavoro di Giacomo Puccini, in cui la tragica geisha riemerge come uno spettro tra memoria e sogno, ripercorrendo i momenti cruciali della propria storia.

Opera Bus – Tuscia è un progetto di E45, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio.



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