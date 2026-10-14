Venerdì 16 ottobre alle 18, a Stalla Aperta, Mario Baccini presenta “Dentro il potere”. Con lui Giovanna Onorati e don Giovanni Di Michele: politica, responsabilità e rapporto con i cittadini al centro dell’incontro.

Il rapporto tra chi amministra e chi vive le conseguenze delle decisioni pubbliche sarà al centro della presentazione di “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario”, in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 18, presso Stalla Aperta Tragliata. Mario Baccini, sindaco di Fiumicino e autore del volume pubblicato da Gangemi Editore International, dialogherà con Giovanna Onorati, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune, e con don Giovanni Di Michele, già parroco e autore legato alla storia del borgo e del territorio.

Il Giornale del Lazio ha già seguito il percorso del libro, dalla prima presentazione del 20 agosto a La Nave di Fregene, con Daniele Capezzone e Fabrizio Monaco, all’annuncio dell’appuntamento di settembre a Villa Guglielmi. Il resoconto di Fregene aveva restituito un confronto sulla rappresentanza, sull’esperienza istituzionale dell’autore e sul ruolo degli amministratori locali. La tappa di Tragliata aggiunge ora un diverso punto di osservazione: accanto al sindaco interverranno una componente della sua amministrazione e una voce radicata nella vita del borgo.

È soprattutto questa composizione a distinguere il nuovo incontro. Giovanna Onorati porta l’esperienza di chi si occupa dell’amministrazione comunale e dei lavori pubblici, un settore nel quale le scelte politiche si traducono in interventi, tempi di realizzazione e priorità di spesa. Don Giovanni Di Michele introduce una prospettiva diversa, maturata nel rapporto con la comunità e nella conoscenza della sua storia. Il dialogo potrà così mettere in relazione la responsabilità degli incarichi pubblici con l’esperienza delle persone alle quali quelle istituzioni si rivolgono.

«La politica rappresenta, prima di ogni altra cosa, una forma di servizio»: è la convinzione con cui Baccini accompagna il libro.

Nel presentare l’appuntamento, l’autore richiama il significato della politica, le responsabilità di chi amministra e le difficoltà che le istituzioni incontrano nel rispondere ai cambiamenti della società. Sono i temi dichiarati del confronto, affrontati attraverso un racconto che intreccia vicende personali ed esperienza istituzionale. La dimensione autobiografica permette di seguire il punto di vista dell’autore e le ragioni con cui interpreta il proprio percorso.

La parola “servizio”, applicata alla politica, chiede però di essere tradotta in comportamenti riconoscibili. Per un cittadino può significare ricevere una risposta, comprendere perché un intervento abbia la precedenza su un altro, conoscere i limiti entro cui un’amministrazione può agire. Per chi governa comporta anche spiegare decisioni che non raccolgono un consenso immediato. È su questa distanza, talvolta difficile da colmare, tra aspettative e possibilità di risposta che il tema del libro incontra la vita quotidiana di un Comune.

Baccini indica fra gli argomenti centrali anche la necessità di una visione che superi le esigenze del presente. Il problema riguarda il rapporto fra urgenze e programmazione: dare risposte a ciò che non può aspettare e, nello stesso tempo, assumere decisioni i cui effetti si vedranno negli anni. Il sottotitolo del volume colloca qui la riflessione dell’autore, nella difficoltà del governare e nella necessità di esercitare quella responsabilità. A Tragliata questi interrogativi saranno discussi in un luogo del territorio amministrato dallo stesso Baccini.

La sede rende quindi particolarmente vicino il rapporto fra il racconto e chi lo ascolta. Il sindaco presenta le proprie riflessioni a persone che possono confrontarle con la loro esperienza del Comune; gli interlocutori conoscono, da posizioni differenti, il territorio di cui si parla. Questo offre al confronto una base concreta, senza anticipare quali questioni emergeranno durante la serata o attribuire ai partecipanti posizioni che non hanno ancora espresso.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle 18, a Stalla Aperta Tragliata, in vicolo del Casale del Castellaccio 26. Baccini ha rivolto l’invito a quanti desiderano partecipare alla presentazione e condividere una riflessione sul rapporto fra politica, istituzioni e cittadini.