ROMA. DROGA, 5 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO. SPACCIATORE OFFRE DOSE AL CLIENTE “SBAGLIATO”

DECISIVE ANCHE SEGNALAZIONI YOUPOL

Dosi offerte al cliente “sbagliato”, spaccio su “motore” e segnalazioni tramite l’applicazione YouPol sono le porte che hanno spalancato diversi scenari agli agenti della Polizia di Stato sul fronte del contrasto al micro spaccio nella Capitale.

Sono cinque i pusher finiti in manette ed oltre un chilo il quantitativo di droga sequestrata all’esito di distinti interventi lungo l’anello periferico della città.

A Colli Albani, a finire nel mirino degli agenti del Commissariato di P.S. Appio è stato un cinquantaseienne romano ‘inciampato’ in unmisunderstanding nella individuazione del cliente.

Fermo in doppia fila a bordo di un’auto, avrebbe fatto cenno ad un uomo poco distante di avvicinarsi, mostrandogli nel palmo della mano un involucro di cocaina.

Inattesamente, quello da lui individuato come presunto acquirente era, tuttavia, un agente in borghese del Commissariato di P.S. Appio Nuovo.

L’errore di consegna si è trasformato così nella scoperta di una scorta di 36 grammi di cocaina e crack, già suddivisi in 28 involucri pronti per la vendita al dettaglio.

In quel frangente, un altro uomo si sarebbe avvicinato all’auto con una banconota in mano, salvo poi invertire il passo alla vista dei poliziotti. Fermato poco dopo, avrebbe ammesso di essere lì per acquistare cocaina dal “corriere” a bordo veicolo. Per il cinquantaseienne è così scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stata invece una segnalazione partita direttamente dallo smartphone di un cittadino tramite l’applicazione YouPol a guidare gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara in un’abitazione in zona Mentana.

Varcata la porta di ingresso, gli agenti si sono imbattuti in un diciannovenne albanese, che custodiva in casa circa 200 grammi di droga, ripartita tra due panetti di hashish e dosi preconfezionate di crack e cocaina, custodite in pacchetti di sigarette contrassegnati con diverse sigle. Accanto al letto sono stati rinvenuti anche materiali utili alla pesatura ed al confezionamento e 555 euro in contanti, a loro volta suddivisi in banconote di piccolo taglio. Anche per il giovane è scattato l’arresto per il medesimo reato.

Seguono, infine, la filiera dello spaccio “su motore” gli altri tre arresti operati tra Bastogi, via Appia Nuova e Torre Angela.

Nel primo caso, sono state le pattuglie delle Volanti a neutralizzare un pusher che viaggiava su due ruote con un carico di oltre 300 grammi di hashish e cocaina, accuratamente nascosti nella giacca a vento. In casa, invece, custodiva un carico più leggero di 11 grammi di marijuana.

La formula del delivery si è riproposta in via Appia e a Torre Angela.

In un caso, un uomo a bordo di un’auto a noleggio è stato intercettato dagli agenti del Commissariato di P.S. Appio mentre ‘scortava’ 14 dosi di cocaina e crack distribuite tra portiera e sedile del conducente, oltre a 815 euro custoditi nel marsupio.

Nell’ultimo episodio, al seguito di un cinquantaduenne romano, tra l’utilitaria su cui viaggiava e l’abitazione a lui in uso, gli agenti del Commissariato di P.S. Colombo hanno sequestrato circa 60 grammi di eroina, strumenti per la pesatura ed il confezionamento e circa 300 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.