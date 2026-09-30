ROMA: NUOVO BLITZ ALL’ALBA DELLA POLIZIA DI STATO NELLO STABILE ABBANDONATO DI VIA CESARE TALLONE

3 STRANIERI ACCOMPAGNATI ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE. IN CORSO BONIFICA AREE VERDI ESTERNE

È scattato alle ore 8:00 di questa mattina un nuovo blitz pianificato dalla Questura con contingenti del Reparto mobile della Polizia di Stato sotto la regia del V Distretto Prenestino presso lo stabile di via Cesare Tallone nel quartiere Tor Sapienza.

L’intervento, che si colloca in una logica di continuità con un presidio h24, che è stato avviato nella giornata di ieri con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si è reso necessario con una strategia resiliente rispetto ad uno stato di abbandono del cespite immobiliare, rispetto al quale appare quantomai urgente l’intervento della società proprietaria per la messa in sicurezza dello stesso.

Sono tre le persone di origine extracomunitaria intercettate all’interno della struttura fantasma, che sono già in itinere per essere affidate agli specialisti dell’Ufficio immigrazione della Questura per gli adempimenti del caso e la valutazione di una eventuale espulsione dal territorio nazionale, anche con collocamento presso Centri di permanenza per il rimpatrio.

Grazie al supporto aereo dell’elicottero del primo Reparto Volo della Polizia di Stato è in atto un’attività di monitoraggio delle aree verdi perimetrali rispetto allo stabile di interesse, che ha consentito di intercettare un’ulteriore componente di soggetti extracomunitari, con ogni probabilità allontanatisi dallo stabile alla vista degli agenti del Reparto mobile.

Sono in atto le attività finalizzate al controllo della predetta aliquota di soggetti e gli ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari, in particolare sotto il profilo del loro soggiorno sul territorio nazionale.

L’attività di presidio proseguirà senza sosta h24 con un’azione sinergica delle Forze di polizia sotto la regia della Questura ed in linea con gli indirizzi dettati dal Prefetto di Roma.

Nelle prossime ore, al fine di garantire un’idonea tutela anche del perimetro verde che cinge lo stabile, e che, con ogni probabilità, viene utilizzato come via di accesso ed uscita dallo scheletro, saranno impiegati altresì equipaggi ippomontati della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.