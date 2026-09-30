ROMA: VIA TALLONE, ALTRI 9 STRANIERI INTERCETTATI DALLA POLIZIA DI STATO MENTRE TENTAVANO DI ALLONTANARSI DALLO STABILE FANTASMA

Sono stati intercettati grazie all’occhio aereo dell’elicottero del primo Reparto Volo della Polizia di Stato nove soggetti, tutti di origine extracomunitaria, che, con ogni probabilità, alla vista degli agenti del Reparto mobile impegnati in un nuovo blitz scattato nelle prime ore di questa mattina, presso lo stabile fantasma di via Cesare Tallone, in zona Tor Sapienza, hanno tentato di sottrarsi ai controlli.

Il gruppo, con ogni probabilità, ha beneficiato di una recinsione latente e dell’area boschiva che insiste alle spalle dell’immobile abbandonato per guadagnare la fuga.

Il tracciamento aereo ha consentito agli uomini della Polizia di Stato di raggiungere l’area aperta, dove il gruppo di stranieri si era temporaneamente rifugiato, verosimilmente nell’intento di riaccedere all’interno dello scheletro edilizio.

Alla vista degli agenti che li hanno comunque raggiunti, i nove hanno tentato di allontanarsi sfruttando il tratto finale della tangenziale, nel punto in cui adduce all’area urbana.

La tempestiva rimodulazione del dispositivo di sicurezza ha consentito, con il coinvolgimento di operatori del Reparto mobile, di equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, nonché dell’Arma dei Carabinieri, di intercettare il gruppo che aveva tentato peraltro di disperdersi tra la boscaglia che insiste a ridosso di un’area vicinale che degrada dal cespite di Via Tallone verso la zona più periferica.

Anche per questi nove soggetti è scattato l’accompagnamento presso l’Ufficio immigrazione della Questura, dove sono in corso gli approfondimenti ai fini della valutazione del loro status sul territorio nazionale.