LAMPADINO E CARAMELLA NEL MAGIREGNO DEGLI ZAMPA

Dal 20 novembre su Rai YoYo, Rai Radio Kids e RaiPlay torna il primo cartone animato per tutti i bambini e le bambine, anche con deficit sensoriali, doppiato in lingua LIS. Il cartone animato è stato presentato a Roma all’Istituto Gianicolo con proiezioni per i piccoli

Era il 20 novembre 1989 quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha firmato la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Una data che rappresenta una promessa da parte degli adulti verso tutti i bambini del mondo che hanno tutti gli stessi diritti, senza differenze di nazionalità, lingua, colore della pelle e abilità. Una giornata scelta per il lancio della quarta stagione della serie a cartone animato Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa – prima nel mondo ad essere davvero inclusiva per tutti i bambini, anche quelli con deficit sensoriali – e in onda tutti i giorni su Rai YoYo, Rai Radio Kids e, on demand, su Raiplay. Il cartone animato è il primo ed unico al mondo che utilizza forme di comunicazione innovative, come la traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana) in aiuto ai bimbi sordi, una “scrittura descrittiva” a vantaggio dei bimbi ciechi, un utilizzo di colori, forme e musiche appositamente studiate per i bimbi autistici.

La produzione della quarta stagione del cartoon ha richiesto due anni di lavorazione, coinvolgendo sceneggiatori, disegnatori, animatori, visual designer, montatori, rumoristi, doppiatori ed un team di costumisti che ha realizzato un centinaio di costumi indossati dagli attori sordi che recitano nella Lingua dei segni italiana (LIS) all’interno del cartoon.

La serie è prodotta da Animundi, in collaborazione con Rai Kids e con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema.

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE ALL’ISTITUTO GIANICOLO

Per presentare ufficiale della nuova stagione la Produzione Animundi è stata supportata dalla collaborazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo Gianicolo a Roma.

“E’ stata l’occasione, non solo per lanciare la nuova serie del cartone animato, ma l’opportunità per proseguire ed ampliare il dialogo con le scuole già intrapreso ufficialmente, fin dalla prima stagione” – hanno spiegato i produttori Raffaele Bortone ed Andrea Martini – ““Siamo grati all’Istituto Gianicolo per aver accolto il nostro progetto all’interno delle mura scolastiche perché siamo convinti che anche un cartone animato – se costruito con cura – possa rappresentare un valido supporto nell’apprendimento”, hanno sottolineato i produttori.

Hanno dato il loro contributo all’incontro la casa editrice Puntidivista – con il laboratorio Leggiamo insieme libri speciali (CAA – Braille – Tattili) – e la Cooperativa Sociale Crei, con il laboratorio LIS.

“Per il nostro istituto è motivo di grande piacere accogliere Lampadino e Caramella e prendere parte a un’iniziativa che mette al centro il valore dell’inclusione” – queste le parole Benedetta Ruscica, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Gianicolo – “Attraverso le avventure dei suoi protagonisti, i bambini hanno l’occasione di avvicinarsi, in modo naturale e divertente, a temi fondamentali come l’accoglienza, l’empatia, il rispetto reciproco e la diversità. Lampadino e Caramella è un cartone animato prezioso che fa dell’inclusione una pratica quotidiana di accoglienza capace di rendere la diversità un fattore imprescindibile di arricchimento comune per piccoli e grandi. Crediamo in una scuola capace di accogliere, ascoltare e offrire a ciascuno la possibilità di sentirsi parte di una comunità”.

L’ASPETTO SOCIALE UNITO A QUELLO PEDAGOGICO

I cartoni animati rappresentano, da sempre, un linguaggio universale per l’infanzia e – quando l’intrattenimento incontra l’accessibilità totale – possono diventare ottimi alleati per l’inclusione, nonché in supporto tangibile per le famiglie. Questo, in particolare, quando incontrano, con uno scambio reciproco di emozioni, realtà come quella di Dynamo Camp che ha partecipato alla quarta stagione ispirando una puntata.

Le avventure di Lampadino e Caramella sono storie semplici, ma non banali, dai fini formativi ed ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

L’UNICITÀ DI LAMPADINO E CARAMELLA

Il cartone animato rappresenta un unicum nel panorama dei prodotti tv di intrattenimento per bambini, proprio perché è stato pensato per essere accessibile, anche a piccoli sordi, ipovedenti-ciechi, autistici. Le avventure di Lampadino e Caramella sono rivolte ad un target prescolare e relative famiglie. La serie TV – venti episodi da sei minuti ciascuno per quattro stagioni – narra le avventure di due fratellini e dei loro amici animali, incontrati in un luogo fantastico a cui i protagonisti Lampadino e Caramella hanno accesso grazie ad una formula magica. In ogni episodio – in cui la voce narrante è, sin dalla prima serie, l’attore Giuseppe Zeno – sono presenti guest voice che hanno donato la voce ad un personaggio.

Tra le guest voice della quarta stagione: la cantante Elisa, Pierfrancesco Favino, Vincenzo Schettini, Daniele Novara, Federica Pellegrini, Gino Cecchettin, Claudia Brunori, Lucia Silvestri, Mario Tozzi, i Terconauti, Adriano Panatta, Serena Bortone, Massimiliano Bruno, Adriana Pannitteri, Giobbe Covatta, Mariangela Pira, Don Dante Carraro, Giorgio Knam, Carla Morogallo, Monica Re, Danilo Bertazzi, Lorella Boccalini, Rossella Erra, Antonio Fini, Nadir Malizia, Matteo Ward, Massimo Cantini Parrini, Barbara Molinario, Fabiana Giacomotti, Giuseppe Varriale, Andra Scanzi, Mario Tozzi, Tiziano Guardini, Claudia Brunori, Enzo Manes, Riccardo Cresci, Giuseppe Sigurtà, Benedetta Bellucci, Simona Silveri, Domenico Scopelliti, Carol Cadeo.

Tra i doppiatori presenti nelle precedenti stagioni, Giovanni Allevi, Noemi, Brunello Cucinelli, Massimo Lopez, Maria Grazia Cucinotta, Pino Strabioli, Amadeus, Gianna Nannini, Ema Stokolma, Licia Colò, Arturo Brachetti e molti altri.

Altro importante contributo al mondo magico di Lampadino e Caramella risulta essere la musica ad opera del giovanissimo e talentuoso compositore Alfredo Sirica.

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