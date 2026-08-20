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Ancora missili russi su Kiev: colpito anche un ospedale pediatrico

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Il bilancio dell’ultimo attacco alla capitale ucraina è di almeno 12 morti e più di 30 feriti

ROMA – Almeno 12 morti e più di 30 feriti. Se l’Ucraina attacca le infrastrutture russe, Putin risponde lanciando missili sulla Kiev civile. Nell’attacco di stanotte è stato colpito anche un ospedale pediatrico.

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L’attacco missilistico sulla capitale ha colpito zone residenziali e magazzini, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. Case, una struttura medica e un istituto scolastico sono stati danneggiati. L’aeronautica militare ucraina aveva segnalato il passaggio di missili da crociera russi Kalibr sopra il villaggio di Kagarlyk, diretti proprio verso la capitale.L’onda d’urto dell’attacco si è propagata ben oltre i confini ucraini. Il comando militare polacco ha reso noto di aver mobilitato velivoli e attivato le difese aeree per proteggere il proprio spazio aereo, in particolare lungo il confine con l’Ucraina. Il ministero della Difesa rumeno ha invece confermato che i sistemi radar hanno rilevato bersagli aerei sospetti vicino al confine ucraino durante la notte, facendo decollare due caccia spagnoli impegnati in missioni NATO e un elicottero dell’aeronautica rumena. Un drone, in particolare, sarebbe entrato nello spazio aereo rumeno nei pressi di Galati, per poi schiantarsi in una zona disabitata della contea di Tulcea.

Anche la Russia, dal canto suo, ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che tra mercoledì sera e giovedì mattina circa 250 droni si sono diretti verso la regione della capitale russa, con la maggior parte intercettata a notevole distanza dal centro cittadino.

Il nuovo attacco su Kiev arriva in un momento politicamente delicato per Volodymyr Zelensky, alle prese con un ennesimo scandalo che coinvolge anche i vertici della sua amministrazione. Il presidente ucraino ha licenziato per decreto una delle sue principali collaboratrici, Iryna Mudra, dopo che diversi media locali avevano riportato la notizia di una perquisizione domiciliare condotta da funzionari che indagano su un presunto sistema di riciclaggio di denaro.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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