Al Vejamo Festival è in arrivo la prima nazionale di “Articolando con l’anima”: ironia, poesia e risate in scena con Franca Spagnolo

Domenica 11 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita il debutto nazionale di un travolgente viaggio teatrale tra miti reinventati, arte e la caotica e irresistibile quotidianità romana.

VEJANO (VT) — Prosegue con un appuntamento di straordinario prestigio la programmazione del Vejamo Festival: domenica 11 ottobre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) ospita la prima nazionale di Articolando con l’anima, scritto e interpretato da Franca Spagnolo.

Lo spettacolo: un continuo cambio di pelle tra arte, mito e risate.

Cosa succede quando una scrittrice porta sul palco tutto ciò che è? Nasce un viaggio teatrale unico, un autentico teatro di parola capace di passare con naturalezza dalla poesia alla profondità, dall’ironia alla comicità più verace.

Sul palco si assiste a un continuo cambio di pelle diviso in due anime complementari.

Da una parte, il viaggio dell’anima attraverso l’arte: vedremo Frida Kahlo alle prese con il proprio dolore, Medea che ribalta completamente il suo mito e Dante Alighieri alle prese con un editore dei giorni nostri.

Dall’altra, il brusco e divertentissimo ritorno sulla Terra, dritti a Roma: tra traffico, autobus, “sòle”, bancarelle e gattare, la quotidianità metropolitana si trasforma in un palcoscenico tutto da ridere.

Un’ora di spettacolo serrato per togliere le maschere, aprire domande e attraversare emozioni, pensieri e risate, per ricordarci forse una cosa molto semplice: il coraggio di essere umani.

Perché, alla fine, l’arte serve anche a questo: a ricordarci chi siamo.

SCHEDA INFORMATIVA

Titolo: Articolando con l’anima (Prima Nazionale)

Di e con: Franca Spagnolo

Data: Domenica 11 ottobre 2026

Orario: Ore 17.00

Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano

Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com

Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00

Web: www.teatrovejano.it