STIMIGLIANO: I CARABINIERI ARRESTANO TRE STRANIERI PER FURTO CON RAGGIRO

. RECUPERATA E RESTITUITA LA BORSA DERUBATA ALLA DONNA.

Prosegue con incisività ed efficacia l’azione di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio. Nelle prime ore serali di venerdì, i militari della Stazione di Stimigliano hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre ventenni stranieri, tutti cittadini peruviani, che dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. L’operazione è scattata a Stimigliano nel tratto stradale della SR 657 Sabina, a seguito di una richiesta di intervento da parte di una donna che nel parcheggio di un supermercato era stata appena derubata della propria borsa da tre uomini che, dopo averla distratta, avvisandola falsamente che il suo portafoglio con alcune monete era caduto al suolo (la c.d tecnica della monetina), fuggivano a bordo di un veicolo. Celermente giungevano i militari della Stazione che unitamente all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, acquisita una rapidissima descrizione dei malfattori ed un’indicazione del modello dell’auto, in breve tempo, riuscivano ad intercettare il veicolo sospetto con i tre extracomunitari. Decisiva si è rivelata la professionalità e l’attento fiuto investigativo dei militari dell’Arma che, durante le fasi del controllo, attraverso un’attenta perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto la borsa rubata completa dei documenti di riconoscimento della vittima, una somma di denaro contante di 1.725,00 EURO non giustificata dai fermati e 1,12 grammi di marijuana nella disponibilità del guidatore che conduceva il veicolo senza una regolare patente. Nell’immediatezza, la borsa ritrovata veniva restituita alla persona offesa ed i soldi recuperati sottoposti a sequestro penale. Alla luce di quanto riscontrato, dei forti elementi indiziari e gli elementi probatori raccolti, i tre indagati sono stati arrestati in flagranza di reato ed associati in carcere a Rieti su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica. I Carabinieri deferivano, inoltre, all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente l’arrestato che aveva condotto il veicolo segnalandolo anche alla Prefettura competente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ex art.75 DPR 309/1990.Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria