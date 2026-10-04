I più letti della settimana

Articoli correlati

Roma: Ancora un tentativo di occupazione a Tor Cervara sventato dalla Polizia di Stato

CRONACA GIUDIZIARIA
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

2 nigeriani accompagnati in ufficio. Decisiva segnalazione App YouPol.

A poca distanza dallo stabile fantasma di via Cesare Tallone, nelle ultime ore, si è registrato un nuovo tentativo di occupazione da parte di alcuni soggetti di origine straniera.
L’intervento di equipaggi della Polizia di Stato è stato tempestivo ed è scattato dopo una segnalazione di alcuni residenti inoltrata tramite la applicazione YouPol della Polizia di Stato, consentendo così di ripristinare la inviolabilità del sito preso dimira.

Due soggetti, di origine nigeriana, sono stati bloccati ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per gli approfondimenti di rito.

La strategia di presidio del territorio, affidata al monitoraggio permanente dello stabile di via Cesare Tallone nelle more dell’avvio della cantierizzazione funzionale alla riqualificazione edilizia del cespite, non distrae le Forza di polizia, sotto il coordinamentotecnico-operativo della Questura, in tutta l’area circostante, con l’obiettivo di scongiurare un effetto domino rispetto al sorgere di nuovi insediamenti abusivi.

Articolo precedente
Armato a bordo treno da Novara a Roma in fuga verso Napoli: arrestato dalla Polizia di Stato presso la stazione di Roma Termini
Armato a bordo treno da Novara a Roma in fuga verso Napoli: arrestato dalla Polizia di Stato presso la stazione di Roma Termini
Articolo successivo
STIMIGLIANO: I CARABINIERI ARRESTANO TRE STRANIERI PER FURTO CON RAGGIRO
STIMIGLIANO: I CARABINIERI ARRESTANO TRE STRANIERI PER FURTO CON RAGGIRO
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it
Redazione ufficiale de Il Giornale del Lazio. Informazioni, cronaca e attualità in tempo reale sul territorio laziale.

I più letti