 Sicurezza stradale – arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino

In merito alla situazione della sicurezza stradale lungo le arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino, il Responsabile Area Gestione Rete di ANAS ha comunicato, su richiesta di questa Prefettura, che a far data da lunedì 17 agosto 2026 è operativa una squadra composta da sei unità al fine di migliorare la visibilità della segnaletica verticale coperta dalla vegetazione preesistente, mentre lunedì 24 agosto 2026 saranno avviati gli interventi di manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali. È inoltre in corso di perfezionamento l’aggiudicazione da parte di ANAS dell’appalto per la gestione del verde per il prossimo triennio a partire dal mese di ottobre.

Il Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, esprime vivo ringraziamento per gli interventi posti in essere da ANAS e per la futura programmazione.

La tematica della sicurezza stradale nel territorio della provincia che, con specifico riferimento alle arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino, è stata altresì esaminata nel corso dell’ultima riunione del Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Frosinone, svoltasi il decorso 14 agosto, sarà oggetto, nei prossimi giorni, di approfondita analisi nel corso di un incontro al quale parteciperanno gli Enti proprietari delle strade, le Forze di Polizia, nonché i Sindaci dei Comuni dove sono stati installati autovelox.