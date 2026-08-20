Home TERRITORIO  Sicurezza stradale – arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino

 Sicurezza stradale – arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino

By
redazione
-
0
7
Foto: Ufficio Stampa / Prefettura di Frosinone

In merito alla situazione della sicurezza stradale lungo le arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino, il Responsabile Area Gestione Rete di ANAS ha comunicato, su richiesta di questa Prefettura, che a far data da lunedì 17 agosto 2026 è operativa una squadra composta da sei unità al fine di migliorare la visibilità della segnaletica verticale coperta dalla vegetazione preesistente, mentre lunedì 24 agosto 2026 saranno avviati gli interventi di manutenzione e pulizia delle pertinenze stradali. È inoltre in corso di perfezionamento l’aggiudicazione da parte di ANAS dell’appalto per la gestione del verde per il prossimo triennio a partire dal mese di ottobre. 

Il Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, esprime vivo ringraziamento per gli interventi posti in essere da ANAS e per la futura programmazione. 

La tematica della sicurezza stradale nel territorio della provincia che, con specifico riferimento alle arterie Sora-Frosinone-Ferentino e Sora-Avezzano-Cassino, è stata altresì esaminata nel corso dell’ultima riunione del Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Frosinone, svoltasi il decorso 14 agosto, sarà oggetto, nei prossimi giorni, di approfondita analisi nel corso di un incontro al quale parteciperanno gli Enti proprietari delle strade, le Forze di Polizia, nonché i Sindaci dei Comuni dove sono stati installati autovelox. 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

SPORT Danilo Ambrosetti - 0
Al fianco della squadra il patron Mirko Greco e il DG Giuseppe Basile per puntare alla vittoria in Promozione Entra nel vivo la preparazione estiva...

Calciomercato Lazio: l’arrivo di Frattesi accende Formello, si cercano i colpi in extremis

SPORT redazione - 0
Il centrocampista della Nazionale è il colpo estivo per la mediana di Gennaro Gattuso. Riflettori puntati sulle trattative per Šutalo e l'attaccante Dieng. ROMA –...

Roma, Gasperini taglia i rami secchi: rosa snella e spazio al talento di Rodrigo Mora

SPORT redazione - 0
Il mercato giallorosso cancella le vecchie gerarchie. Definite le cessioni di Le Fée, Dahl e Shomurodov per fare spazio alla nuova linea verde nel...

Roma, è ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora: colpo da 50 milioni per l’attacco di Gasperini

SPORT redazione - 0
Il talento portoghese classe 2007 arriva dal Porto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 86. Bagno di folla a Ciampino per il...

Cagliari fa il tifo per Yael Trepy, in terapia intensiva. Il calciatore 20enne ha rischiato di annegare

SPORT redazione - 0
L'incidente in una piscina in Costa Smeralda. Ora il 20enne rossoblu è intubato e ricoverato all'ospedale di Sassari, dove è arrivato in gravi condizioni ROMA...

Lazio, caos e fumata bianca per Frattesi: superato lo stop della Lega, l’affare è salvo

SPORT redazione - 0
Un intoppo burocratico legato al mercato a saldo zero blocca il centrocampista in mattinata. Poi l'intesa lampo con l'Inter sulla nuova formula: prestito oneroso...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.