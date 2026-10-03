Lazio, infrastrutture e mobilità: al via i cantieri per il potenziamento della rete viaria e il trasporto regionale

ROMA — Un pacchetto di interventi strategici per migliorare la mobilità, potenziare i collegamenti tra la Capitale e le province e rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico locale. La Regione Lazio ha fatto il punto sui cantieri aperti e sui progetti in fase di avvio, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i pendolari e modernizzare le infrastrutture del territorio.

Potenziamento viario e sicurezza stradale

Tra gli interventi prioritari figurano i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulle principali arterie regionali, con particolare attenzione alle tratte ad alta intensità di traffico che collegano Roma con il litorale e le aree interne. I progetti prevedono il rifacimento del manto stradale, l’installazione di nuova segnaletica intelligente e il miglioramento dell’illuminazione nei punti nevralgici, rispondendo così alle richieste avanzate dai territori e dalle amministrazioni locali in materia di sicurezza stradale.

Trasporto pubblico e transizione ecologica

Sul fronte ferroviario e su gomma prosegue il piano di ammodernamento finanziato anche con i fondi europei e regionali. Nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di nuovi treni ecologici destinati alle linee pendolari regionali e l’immissione in servizio di autobus a basse emissioni per i collegamenti extraurbani. L’obiettivo dell’assessorato competente è incentivare una mobilità sempre più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e offrendo un servizio puntuale ed efficiente ai centinaia di migliaia di cittadini che ogni giorno si muovono all’interno del territorio regionale.