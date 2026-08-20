Home CRONACA GIUDIZIARIA RIETI. INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI RITORNO: DENUNCIATA DAI CARABINIERI UNA 41ENNE

RIETI. INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI RITORNO: DENUNCIATA DAI CARABINIERI UNA 41ENNE

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I Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo, a conclusione degli accertamenti scaturiti da uno dei consueti controlli ai mezzi di trasporto in transito (ulteriormente intensificati nella settimana del Ferragosto), hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti una 41enne, residente a Terni e già nota alle forze dell’ordine.

La donna è stata fermata e identificata lo scorso 12 agosto, in località Campoforogna dove stava trascorrendo un periodo di vacanza.  

Dai successivi riscontri della banca dati è emerso che a suo carico figurava un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Rieti, emesso lo scorso aprile.

All’esito delle verifiche, la 41enne è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

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