Lazio, tutela ambientale e parchi regionali: nuovi piani di salvaguardia e investimenti per la sostenibilità

ROMA — Un’azione mirata alla tutela del patrimonio naturale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla valorizzazione delle aree protette della regione. La Regione Lazio ha varato un nuovo programma di interventi e linee guida per la gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali, puntando su sostenibilità, controllo del territorio e sviluppo verde.

Prevenzione e tutela del patrimonio boschivo

Al centro del piano vi è il rafforzamento delle misure di prevenzione degli incendi boschivi e di tutela della biodiversità, soprattutto in vista dei periodi di maggiore stress climatico. Grazie al coordinamento tra gli enti parco, le strutture regionali e i corpi di sorveglianza e protezione civile, verranno implementati sistemi di monitoraggio tecnologico avanzato e perlustrazioni mirate lungo i sentieri e le aree boschive di maggior pregio paesaggistico. L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio verde regionale e garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze ambientali.

Sviluppo sostenibile e fruibilità dei parchi

Accanto alla conservazione, il programma prevede finanziamenti dedicati alla manutenzione dei sentieri escursionistici, alla creazione di aree attrezzate per il turismo lento e alla promozione di attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e ai cittadini. Un’attenzione particolare è rivolta alle comunità locali e alle aziende agricole che operano all’interno delle aree protette, incentivate a promuovere pratiche ecocompatibili e produzioni tipiche a chilometro zero, coniugando così la tutela ecologica con la vitalità economica dei territori montani e collinari.