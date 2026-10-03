Fonte Nuova – Farmacia la Torre verso il villaggio della salute e la camminata della prevenzione.

Il prossimo 17 e 18 ottobre pv Fonte Nuova ospiterà due eventi molto importanti per la salute e la prevenzione ampio gruppo di attività, interventi e azioni che hanno come fine ultimo quello di promuovere la salute del singolo e della collettività. Con il patrocinio della Regione Lazio del Comune di Fonte Nuova presso piazzale Europa il 17 ottobre verrà allestito il Villaggio della salute, dalle ore 09,30 alle 18,00. Giornata dedicata alla salute con screening gratuiti e consulenze specialistiche: Reumatologia e MOC calcagno, Nutrizione, Pneumologia, Prevenzione della sindrome metabolica, Prevenzione odontoiatrica, Manovre salvavita adulti e bambini, Spazio Donna, Ottobre in Rosa, sportello informativo contro la violenza di genere.

Nella giornata del 18 ottobre pv una passeggiata insieme per sostenere la ricerca e la prevenzione dei tumori del seno, in collaborazione con Komen Italia. Camminare insieme significa anche ricordarci che la salute è un percorso che facciamo insieme.

Una delle organizzatrici è la dott.ssa Valentina Rabottini titolare della Farmacia la Torre di Fonte Nuova, sempre molto attenta, sensibile a tematiche sociali, rapporti con le persone mirando a prevenire le malattie e a promuovere il benessere collettivo.

Raggiunta dai nostri microfoni intervistata telefonicamente ha spiegato a menadito le due giornate, “prenditi cura di te, oggi“.