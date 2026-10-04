Frutta d’inverno e difese immunitarie: i frutti alleati contro l’influenza e i malanni di stagione

L’arrivo dei mesi freddi mette a dura prova il nostro sistema immunitario. Con i primi sbalzi termici, raffreddori, mal di gola e influenza sono dietro l’angolo. Spesso si pensa che la frutta sia un pilastro esclusivo della primavera e dell’estate, ma la natura ci offre una scorta straordinaria di vitamine e antiossidanti proprio nel periodo invernale.

Gli agrumi: il grande classico della protezione

Arance, mandarini, limoni e pompelmi sono i re incontrastati dell’inverno. Ricchi di vitamina C, aiutano a rafforzare le difese immunitarie, proteggono le vie respiratorie e favoriscono l’assorbimento del ferro. Un consiglio utile: consumarli freschi o spremuti appena fatti per evitare che la vitamina C si disperda a contatto con l’aria.

I kiwi: una bomba di vitamina C e fibre

Pochi sanno che il kiwi contiene persino più vitamina C di un’arancia. Questo frutto è un vero concentrato di benessere: oltre a stimolare il sistema immunitario, regolarizza l’intestino grazie all’alto contenuto di fibre e aiuta a combattere il senso di stanchezza tipico dei mesi invernali.

Mele e pere: le custodi del benessere quotidiano

“Una mela al giorno toglie il medico di torno” non è solo un detto popolare. Le mele, ricche di quercetina (un potente antiossidante), e le pere, fonte di sali minerali e potassio, aiutano a mantenere l’organismo depurato e protetto dai radicali liberi, sostenendo l’energia generale del corpo.

Melograno: il gioiello antiossidante

Il melograno è uno dei frutti invernali più potenti per la salute vascolare e immunitaria. I suoi caratteristici chicchi rossi sono ricchi di polifenoli e vitamine A, C ed E, ideali per contrastare i processi infiammatori e dare tono all’organismo.

Consigli per una corretta assunzione

Per massimizzare i benefici della frutta invernale, è preferibile consumarla di stagione, a chilometro zero (valorizzando anche le eccellenze del nostro territorio laziale) e preferibilmente intera anziché solo in succo, per preservare l’apporto completo di fibre.