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San Francesco d’Assisi, l’Italia celebra il Patrono: solenni festività ad Assisi con le massime cariche dello Stato

CRONACA E ATTUALITA'
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Author: redazione
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The beautiful fresco painted by Giotto depicting Saint Francis talking to birds inside the Basilica Superiore di San Francesco (Upper Basilica of Saint Francis), in the medieval heart of Assisi, in Umbria. Giotto painted a series of great frescoes along the walls of the single nave of the Basilica between 1292 and 1305, depicting the Stories of St. Francis, from his vocation to his death. Built in the Italian Gothic style starting from 1228 and completed in 1253, the Basilica preserves the mortal remains of the Saint of the Poor since 1230. The construction of the Basilica consists of a Lower Basilica and an Upper Basilica, perfectly integrated. Over the centuries Assisi and the spirituality of its sacred places have become a symbol of peace, a point of reference for tolerance and solidarity between peoples and between the different confessions of the world. The Umbria region, considered the green lung of Italy for its wooded mountains, is characterized by a perfect integration between nature and the presence of man, in a context of environmental sustainability and healthy life. In addition to its immense artistic and historical heritage, Umbria is famous for its food and wine production and for the high quality of the olive oil produced in these lands. Since 2000 the Basilica and other Franciscan sites of Assisi have been declared a World Heritage Site by UNESCO. Image in high definition format.

L’Italia si stringe oggi attorno alla figura di San Francesco d’Assisi, Patrono del Paese, in una giornata di profondo significato civile, culturale e spirituale. Le celebrazioni ufficiali ad Assisi vedono la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle massime autorità religiose e istituzionali, per rinnovare i valori universali di pace, dialogo e solidarietà di cui il Santo poverello è simbolo immortale nel mondo.

Un messaggio di pace e fraternità sempre attuale

In un contesto geopolitico internazionale particolarmente complesso e segnato da forti tensioni, la ricorrenza francescana torna a rappresentare un faro di speranza. L’invito al dialogo tra culture diverse, alla cura del creato e alla vicinanza concreta agli ultimi risuona con forza dalle basiliche di Assisi, richiamando l’attenzione sull’importanza della coesione sociale e della mitezza.

I riti e la partecipazione del Paese

Le cerimonie odierne uniscono momenti di intensa devozione religiosa a riflessioni civili sul futuro delle comunità. L’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte delle regioni italiane e i pellegrinaggi di fedeli provenienti da ogni angolo della penisola confermano il legame indissolubile che unisce gli italiani alla figura di Francesco, il cui messaggio continua ad ispirare le nuove generazioni sui temi della cittadinanza attiva e della fratellanza

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