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Manovra economica, cantiere aperto: le ipotesi su cuneo fiscale, famiglie e misure per il ceto medio

CRONACA E ATTUALITA'
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Entra nel vivo il confronto politico ed economico in vista della prossima legge di bilancio. Il governo e i ministeri competenti sono al lavoro per definire i contorni della manovra autunnale, un appuntamento cruciale che punta a confermare e potenziare le misure a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, del lavoro e della crescita economica del Paese.

Conferma del taglio del cuneo fiscale e sgravi per il lavoro

Al centro dell’agenda economica spicca la volontà di stabilizzare e rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medi. L’obiettivo dell’esecutivo è garantire maggiore liquidità in busta paga, arginando gli effetti dell’inflazione e sostenendo i consumi interni in una fase complessa per l’economia nazionale.

Attenzione alle famiglie e alla natalità

Capitolo fondamentale della manovra riguarda il sostegno alle famiglie e agli incentivi per la natalità. Tra le ipotesi sul tavolo figurano il rafforzamento dei bonus asilo nido, la rimodulazione dell’assegno unico e possibili sgravi contributivi per le madri lavoratrici, con l’intento di offrire risposte concrete al problema demografico e favorire l’occupazione femminile.

Coperture e sostenibilità dei conti pubblici

Il perimetro della manovra dovrà necessariamente fare i conti con i vincoli di bilancio europei e la stabilità dei conti pubblici. Nelle prossime settimane il dibattito parlamentare chiarirà l’ammontare complessivo delle risorse disponibili e le priorità di intervento, delineando la rotta economica dell’Italia per il prossimo anno.

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