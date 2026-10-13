 D.A.T.E. TORNA ALLE ORIGINI CON IL SECONDO CAPITOLO DI VENDEMMIA

Dalla Toscana a Roma e Milano, un racconto fatto di territorio, convivialità e contaminazioni. Al centro, CHIANTISHIRE, la Fall Winter 26 di D.A.T.E.

La Toscana non è soltanto un luogo per D.A.T.E.

È un modo di guardare le cose, una sensibilità, un insieme di immagini e atmosfere che attraversano il tempo e ritornano, stagione dopo stagione, nel linguaggio del brand.

Da questa appartenenza nasce Vendemmia, il progetto di D.A.T.E. che celebra le radici fiorentine del brand attraverso uno dei rituali più autentici della cultura toscana. Un appuntamento che nel 2026 arriva al suo secondo capitolo e si amplia, trasformandosi in un percorso che per la prima volta coinvolge i tre monomarca D.A.T.E. di Roma,Milano e Firenze.

Il filo conduttore è CHIANTISHIRE, la collezione Fall Winter 26, che guarda al Chianti come a un immaginario da reinterpretare, più che a una tradizione da raccontare. La collezione traduce la Toscana attraverso una palette ispirata ai suoi paesaggi, materiali e texture materiche, accostamenti e silhouette che portano nel presente l’essenza di un territorio.

La vendemmia entra in questo universo come un momento di condivisione. Un rito stagionale fatto di gesti semplici, di persone che siincontrano, di tavole, musica e vino.

Il viaggio di Vendemmia D.A.T.E.inizierà il 15 ottobre a Roma. Il monomarca D.A.T.E. sarà il cuore del progetto: uno spazio trasformato per l’occasione in un luogo di incontro e contaminazione, dove la nuova collezione CHIANTISHIRE incontrerà il vino toscano, la musica e l’atmosfera conviviale che da sempre accompagna il rito della vendemmia.

Il percorso proseguirà il 22 ottobre a Milano, nell’ambito delle attivazioni in città della Milano Wine Week, giunta alla nona edizione, in programma dal 17 al 25 ottobre 2026, dove il monomarca D.A.T.E. di Brera ospiterà un nuovo appuntamento del progetto. La serata vedrà ancora una volta protagonista la collezione CHIANTISHIRE, accompagnata dal vino toscano e dalla musica di Sally Bumps, in collaborazione con Radio Leila.

Nello stesso giorno, la Vendemmia tornerà a Firenze, là dove tutto ha avuto inizio. Un ritorno alle origini che completa il percorso tra le tre città e restituisce al progetto la sua dimensione più autentica.

D.A.T.E., nato nel 2005 e il cui acronimo cela i nomi dei 4 fondatori – Damiano, Alessandro, Tommaso, Emiliano- è un brand di sneakers create con passione e curate in ogni dettaglio che racchiudono, nella loro essenza, una storia di autenticità, dinamismo e stile contemporaneo. Continua ricerca e perfetto connubio tra design, materiali e funzionalità hanno dato vita, nel tempo, a collezioni identitarie, capaci di seguire le tendenze senza snaturarsi e attente alla sostenibilità e a quei valori traslati dal distretto produttivo toscano, cuore dell’eccellenza calzaturiera italiana, da cui proviene il brand. D.A.T.E. può contare su una distribuzione capillare in oltre 950 multimarca in tutto il mondo e su 3 monomarca (Milano, Firenze; Roma) che costituiscono il centro ideale della progressiva espansione del marchio.